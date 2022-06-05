“六四”翌日北京稱解禁

中國/北京/解禁

在中國首都2200萬居民經歷了一個月的遏制禁封的恐懼後，北京市周日宣布取消許多新冠病毒疫情的防疫限制，多種解禁從明天星期一開始落實。但官方稱，仍然有兩個區繼續保持限制措施，北京今天報告有19例新冠陽性病例。目前尚且不知道北京解禁是否逐步實現。

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據法新社今天自北京報道稱，北京說取消了疫情限制。北京在4月底面臨著新冠病毒疫情反彈，報告有1900個陽性病例，這對於實行嚴格的清零政策的中國來說是一個高數字。

為了遏制疫情，北京的學校、非必要的商店和公共場所在5月初關閉，而餐館只允許出售外賣食品。居民們幾乎每天都要接受測試，並被鼓勵在家工作。

在最近幾天疫情報告有所緩和之後，市政府宣布北京人從周一開始可以逐步返回工作崗位，並在6月13日重新開放學校。

從明天周一開始，餐館將能夠再次迎接顧客，公共交通將正常運行。但是，乘客必須出示少於72小時的新冠病毒測試報告。

據北京官方表示，首都的兩個區仍將保持限制，該市周日報告了19例陽性病例。

法新社說，中國繼續採用清零衛生戰略，包括一旦出現幾個病例就實施隔離和禁封。該政策避免了許多人因新冠肺炎病毒而死亡，但對企業造成了沉重打擊，特別是自中國的經濟首都上海在4月被封鎖以來。經過兩個月艱苦的禁封，上海2500萬居民中的大多數人在星期三又能自由行動了。

然而，在發現有人被感染後，數十萬人不得不重新封禁在家。官方媒體和當局對上海控疫成功多唱讚歌。但4月初對上海的全面遏制使當地的活動陷入癱瘓，反過來也破壞了中國的經濟增長。

據法新社說，中國經濟放緩正在危及北京當局5.5%左右的增長目標，今年是政治敏感的年份，習近平應該在秋天再次當選為中國共產黨（CCP）的領導人。