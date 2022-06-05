六四33：引發對當年天安門廣場領袖李祿理股奇才關注

中國/美國/六四/李祿

曾是1989年六四天安門民運學生領袖李祿受到巴菲特青睞，雖無緣成為接班人，其創辦的避險基金-喜馬拉雅資本持倉狀況曝光。自由時報今天引述消息稱，根據最新提交給美國證券交易委員會（SEC）13F文件顯示，除“清零”中企拼多多持股外，2022年第1季帳面6檔持股全數美股，有美國銀行、蘋果、Meta、谷歌母公司Alphabet、美光等，總持倉規模23.8億美元。

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據自由時報今天報道稱，李祿生於1966年4月6日中國文化大革命開始那年，9個月大時父親被下放到煤礦坑接受再教育，母被送到勞改營。他是1989年六四民運學生領袖之一，後來被中國通緝逃往法國，又轉到美國哥倫比亞大學念書，取得經濟、法律和企管碩士三個學位。

據該報道，李祿之所以受到股神巴菲特青睞相當戲劇性，1993年李祿聆聽巴菲特在哥倫比亞大學的演說後，開始嘗試投資，1997年創立避險基金喜馬拉雅（Himalaya capital）。還幫忙引介中國比亞迪汽車給巴菲特，巴菲特於 2008年斥資18億港元購入比亞迪 10%股份，獲得12億美元（約台幣352億元）回報。

自由時報說，2010年，李祿陪同巴菲特出席比亞迪汽車公司在深圳舉辦的活動，成為首次被通緝的學運領袖公開回到中國土地。李祿所掌握的喜馬拉雅資本持倉項目備受中國投資人器重，也曾在中國清華大學演講投資策略，中概股是持股名單之一。

不過，因為習近平整肅中企，李錄2021年第四季砍光拼多多持股，根據提交給美國SEC資料，2021年第三季拼多多持股還有36萬3165股，第四季就直接“清零”。不僅如此，李祿去年也大幅減持資比亞迪。根據港交所資料，李祿旗下喜馬拉雅資本在去年7月初連續減持，累計套現24.4億港元，比亞迪H股持股比由7.03%降至6%。

自由時報的報道稱，至於最新曝光的持股狀況，喜馬拉雅資本提報給SEC的資料顯示，去年第四季及今年第一季持股名單沒變，持股股數也沒有變化，分別是美國銀行、蘋果、Meta、谷歌母公司Alphabet、美光及股神巴菲特（Warren Buffet）的波克夏（Berkshire Hathaway）等6檔。最近2季唯一變化是市值，因為美股回檔，喜馬拉雅資本總持股市值由去年第4季26.65億美元，降至23.8億美元，帳上損失不輕。

自由時報該報道原文鏈接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3950165