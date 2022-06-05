塔利班請求中國幫助控制阿富汗努里斯坦省的森林火災

火災

塔利班外交部副部長謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯坦尼克紮伊(Sher Mohammad Abbas Stanikzai)在訪問中國駐阿富汗代辦時，出言請求中國幫助控制阿富汗努里斯坦森林火災。

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塔利班外交部發言人阿卜杜·卡哈爾·巴爾基(Abdul Qahar Balkhi)發布推特稱，斯坦尼克紮伊先生會見了中國駐阿富汗大使館的代辦，並請求他為控制努里斯坦森林大火提供緊急援助。

巴爾基先生表示，中國駐阿富汗大使館的代辦已經向斯坦尼克紮伊保證將會把這一請求上報給中國政府，並在初步評估後採取行動。

努里斯坦是阿富汗東部的一個邊境省份，與巴基斯坦接壤。該省的森林是松果的主要交易中心。

值得一提的是，火災約於12天前在努里斯坦的森林中爆發，但其原因尚不清楚。