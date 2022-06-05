美國遊說成功：英國調查中資公司收購芯片工廠

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去年一家中資公司在英國收購了一家名不見經傳的芯片工廠。華爾街日報報道稱，在華盛頓方面明確表示反對這筆收購後，英國啟動了一項調查，可能會取消這筆交易。中國駐英國大使館的一位發言人說，商業活動不應該受到美國的這種干預，美國違反了國際貿易規則。

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據華爾街日報署名Stu Woo與Yang Jie報道說，英國調查中資公司收購芯片工廠的幕後，是美國遊說英國三思。

去年一家中資公司在英國收購了一家名不見經傳的名叫Nexperia芯片工廠。在華盛頓方面明確表示反對這筆收購後，英國啟動了一項調查，可能會取消這筆交易。英國工廠位於威爾士的Nexperia芯片工廠，被收購後是總部位於中國浙江的聞泰科技的荷蘭子公司。

消息說，上周，英國商務大臣誇西·誇騰(Kwasi Kwarteng)啟動了對這筆交易的國家安全審查。去年7月，一家中國芯片製造商的荷蘭子公司收購了威爾士的一家半導體工廠。據知情人士透露，美國駐英國大使館的一名外交官最近幾周在幕後對英國官員說，如果該工廠重新回到英國人手中，可能有助於英國成為生產電動汽車關鍵芯片的中心。

這些知情人士說，這位外交官沒有要求英國官員撤銷這一交易，但明確表示美國更希望他們這樣做。英國的此次審查是該國最近行使的新權力引發的首批重大調查之一，這些新權力允許以國家安全為由對外國收購進行調查，甚至可以追溯調查。

據該報道，美國在英國的這一外交努力的目標是Newport Wafer Fab，這是一家位於威爾士一座港口城市的工廠。該工廠處於半導體供應鏈的中間位置，其業務是將晶棒製成晶圓片；晶圓最終將被切割成芯片。此前，該工廠曾面臨財務困難，並欠下當地政府的債務，去年7月，該工廠的少數股東Nexperia行使了一項選擇權，以約8,000萬美元收購了該工廠的全部股權。

據華爾街日報報道說，Nexperia是聞泰科技股份有限公司的荷蘭子公司，聞泰科技總部位於中國浙江省，靠近上海。據一位接近該公司的人士說，該公司是華為、三星電子等消費電子巨頭的代工企業。聞泰科技與中國政府有關聯。根據研究中國工業數據的公司Datenna的數據，聞泰科技約22%的所有權可以追溯到中國政府實體或國有企業。該公司官網發文稱，中國國務院總理李克強專程到聞泰科技昆明智能製造產業園調研，對聞泰科技可持續發展和全球化布局表示讚許。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E8%B0%83%E6%9F%A5%E4%B8%AD%E8%B5%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%94%B6%E8%B4%AD%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%B7%A5%E5%8E%82%E7%9A%84%E5%B9%95%E5%90%8E-%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%B8%B8%E8%AF%B4%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%B8%89%E6%80%9D-11654304110