中國服務業經濟活動繼續萎縮

中國經濟

在反貪污限制的影響下，中國服務業的業績在5月份繼續萎縮，但萎縮幅度低於4月份。 由研究公司Markit計算並由財新傳媒集團發布的5月份採購經理人經濟指數（PMI）為41.4，而上個月為36.2。

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這是自2020年2月以來該指數的第二大收縮，當時新冠疫情使中國陷入癱瘓。

5月份還標誌着服務行業的活動連續第三個月下降。數字高於50表示活動擴張，低於50表示收縮。 接受金融信息機構彭博社調查的分析師曾預計會有下降，但會更溫和（46）。

為了解釋新的銷售下降，接受調查的公司企業繼續提到，新冠疫情限制對客戶數量和需求的影響。

法新社指出，中國繼續奉行嚴格的新冠清零戰略，從4月初到6月初限制了整個大都市上海的經濟運作。作為中國的經濟首都，一個主要的貨物入境口岸和生產中心的癱瘓，對長三角地區的活動和服務產生了嚴重的影響。

在中國全國範圍內也是如此，一些服務業，如運輸、旅遊和餐飲業的運營，已經放緩。結果就是企業的經營活動有所下降，並繼續削減其勞動力。然而，5月份服務業的12個月信心水平有所上升，預計一旦目前的疫情得到控制，將出現強勁復蘇。

這種情況似乎正在發生，最近幾天，上海和北京的許多限制都被取消了。

財新公布彙總了服務業和製造業活動的綜合指數，在5月份仍然處於負值，但從4月份的37.2上升到42.2。 這也是2020年2月以來的第二低水平。

上周三，財新就曾預計說5月份製造業活動進一步萎縮，PMI指數為48.1，4月份為46。

儘管最近幾周中國政府發布了一系列公告，但大多數專家懷疑北京今年將實現其5.5%的GDP增長目標。