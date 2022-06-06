中國經濟學家呼籲“把台積電搶到手裡”

中國/台灣/台積電

近年全球鬧芯片荒，被譽為台灣“護國神山”的台積電在國際的地位越來越重要，甚至成為美中競爭的熱議焦點。近日中國知名經濟學家陳文玲竟稱務必“收復台灣”，把原本屬於中國的台積電搶到中國手裡，避免落入美國手中。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天報道稱，中國知名經濟學家陳文玲日前宣稱一定要統一台灣，將台積電攬在中國手裡。該報道綜合中媒消息，目前擔任中國智庫“國際經濟交流中心”總經濟師的陳文玲，上周一（5/30）出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的“中美論壇”時，針對美中當前關係發表看法。首先她便引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇上的發言，稱美中應避免直接對抗，雙方若能緩和敵對關係，確實對全球和平具重要性。

陳文玲接着宣稱，自己雖認同基辛格的觀點，但美國政客可不會將這些“諫言”聽進耳里，“因此中國面臨的是失去理智、失去方向的政客和所謂的美國戰略家在制定對華政策，所以我們現在不能有幻想，我們要丟掉幻想，準備鬥爭！”

據該報道，陳文玲呼籲中共政府，“既要做好短期應對，更要做好長期針對美國遏制打壓中國的戰略準備”。談到另一項美中競爭焦點即台海議題時，陳文玲揚言“在美國西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣，特別是進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。台積電正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現”。

據該報道，另外針對烏俄戰爭，在中國官方頻否認對俄伸援之際，陳文玲竟要北京“公開地、合理地；盡一切可能地對俄羅斯進行支援，例如中俄聯合空演等等；還可以在貿易方面做得更多一些，使中俄通過‘一帶一路’和普京提出的歐亞大聯盟對接，形成中國的戰略縱深帶、絲綢之路經濟帶、能源安全帶，以作為今後一個重大的安全屏障。”

自由時報該報道原文鏈接：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3951184