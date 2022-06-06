中國網紅直播冰激凌酷似坦克 封網激發年輕人挖找六四坦克真相

中國/六四/李佳琦/坦克

1989年6月5日，一名後來以 "坦克人 "在世界聞名的男子在天安門廣場六四屠殺後阻擋了一列人民解放軍的裝甲坦克車隊。 美聯社攝影師懷德納(Jeff Widener)攝影

上周五晚上9點左右，中國被稱為“口紅大王”的電商主播李佳琦正在直播間宣傳一款冰淇淋產品，用它擺出了一輛坦克的造型，幾乎在一瞬間，這場直播就被下線了。

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據華爾街日報署名Wenxin Fan今天報道稱，李佳琦直播宣傳冰淇淋產品時無意間引發粉絲探究六四事件。

上周五，中國最具影響力的網紅之一在推廣一款冰淇淋產品時踩到了政治地雷。在此過程中，這位網紅引發了一波有關1989年中國政府鎮壓天安門廣場抗議者的好奇心；他擁有大量粉絲，但這些粉絲年齡還太小，不記得當年的這一事件。

究其原因：被稱為“口紅大王”的電商主播李佳琦的營銷創意，與中國警惕性極高的互聯網審查機構一觸即發的反應發生了碰撞。

上周五晚上9點左右，李佳琦正在直播間宣傳聯合利華(Unilever)生產的英國品牌冰淇淋Viennetta。他和另一位主持人展示了一款分層冰淇淋，這款產品兩側裝飾着圓形餅乾，頂上放着一根看起來像巧克力棒的東西。幾乎在一瞬間，這場直播就被下線了。

對一些觀眾來說，直播被掐的原因顯而易見。當時這款甜品的造型就像一輛坦克，這是1989年6月4日中國軍方殺害民主抗議者的敏感象徵物之一；殺害抗議者事件發生後，一名不知名男子在北京長安街上隻身阻擋坦克前進的標誌性照片讓坦克這一象徵物更加深入人心。中國的審查機構經常於6月4日前後在中國互聯網上刪除與坦克有關的圖片。

李佳琦的粉絲多達1.7億，其中很多人是1989年後出生的，談論購物遠遠多於討論政治，對於這些粉絲來說，他的直播停播令人費解。

一個名為Margaret的微博用戶表示，賣零食能說錯什麼？她填寫的出生年份是1992年，與李佳琦同一年出生。

據華爾街日報說，1989年6月5日，美聯社攝影師懷德納(Jeff Widener)在天安門廣場捕捉到了一名男子隻身阻擋坦克前進的畫面。這名男子被後人昵稱為“坦克人”，而這張照片也成為了20世紀最具代表性的照片之一。25年過去了，懷德納近日在香港接受《華爾街日報》專訪，為我們追述了這張照片以外的故事。

發生33年後，天安門廣場事件在中國仍然是最隱秘的政治禁忌。由於年輕一代在成長過程中不知曉相關信息，這場事件的大部分細節已經開始從公眾的記憶中淡化，包括在首都市中心用坦克對付平民。

李佳琦的直播中斷後，粉絲們最開始的猜測主要是，他可能是因為偷稅漏稅受到了懲罰。中國的明星和網紅常因偷稅漏稅而栽跟頭。不過漸漸地，坦克之說開始受到關注。好奇的粉絲稱，他們開始挖掘事實，一些人寫道，他們從家人那裡了解到坦克是一個敏感話題。一些人指出，在中國的教科書中找不到答案。教科書通常把1989年的抗議活動作為政治動蕩中的一個小插曲一帶而過，稱平息抗議活動是為了國家的利益。

李佳琦的一些粉絲偶然發現了中央政府網站上發布的一份1989年的文件，文件稱該事件是一場暴亂，導致許多戰士死亡，粉絲還在網上發布了相關鏈接。許多人在帖子的結尾表示了對共產黨的支持。

一些粉絲抱怨說，在發布了挖掘到的有關天安門事件的信息後，他們的微博賬戶被封。

儘管中國的審查制度相當嚴格，但對六四抗議者被殺事件的提及偶爾會躲過審查。2007年，一位名叫陳雲飛的持不同政見的商人在他所在城市的一家報紙上發布了一則一句話的廣告，表達對六四遇難者父母支持。當時這家報社負責該版面的年輕工作人員不了解這句話的意思。大約10年後，一群活動人士自製了一種白酒，酒名表達了六四主題，並配有坦克圖形。在這兩起案件中，相關活動人士都被逮捕並被判處了數年監禁。

據該報道，在網上發評論的人士中，幾乎沒有人認為李佳琦展示的冰淇淋是有意影射天安門廣場事件。這位營銷明星最初因為在銷售口紅方面取得巨大成功而聲名鵲起，他與1,600家企業有合作關係，在銷售國內品牌產品時有時會走愛國主義路線。

但在中國，即使是不小心提到天安門事件也會招致懲罰。上個月，因民族主義內容而走紅的中國博主賽雷在他發起的一個攻擊美國有線電視新聞網(CNN)商業策略的節目中簡短地播放了包括帶有知名的“坦克人”圖片的新聞片段，之後他的微博賬戶被封。

華爾街日報說，一名微博用戶似乎認為李佳琦直播被封殺的可能性很有意思，因為他這一代人並不清楚中國這一非常敏感的歷史事件。這名用戶寫道，那些不知情的人會受到懲罰，因為他們連該迴避什麼都不知道。那麼政府到底想不想讓公眾知道呢？

華爾街日報該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E4%BD%B3%E7%90%A6%E7%9B%B4%E6%92%AD%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E5%86%B0%E6%B7%87%E6%B7%8B%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%97%B6%E6%97%A0%E6%84%8F%E9%97%B4%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%B2%89%E4%B8%9D%E6%8E%A2%E7%A9%B6%E5%85%AD%E5%9B%9B%E4%BA%8B%E4%BB%B6-11654507510