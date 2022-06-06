港媒指北京未改變對六四暴亂定調

中國/六四/官方定性

今年是1989年6月六四事件33周年，有分析稱，北京當局至今並未改變對1989年“六四事件”的“暴亂”定調。

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據中央社署名張謙今天自香港報道，星島日報今天刊登文章指出，今年是“六四事件”33周年，在港區國家安全法實施之下，香港市民支援愛國民主運動聯合會已經解散，維多利亞公園的“六四”燭光晚會走入歷史。據此前有文章分析，對於“六四事件”的定義，北京官方初時定性為“反革命動（暴）亂”，後來含糊地稱為“政治風波”，字眼上有所淡化，說明北京官方對事件“修正調整空間是存在的”。

但據該報文章認為，“反革命暴亂”和“政治風波”只是北京方面交替使用，不存在調整。該報文章舉例指出，去年中共百年黨慶，官方出版的書籍刊物及通過的中共第3份歷史決議，“反革命暴亂”定性並未改變。此外，由中央黨史和文獻研究院編寫的“中國共產黨一百年大事記”有以下記述，1989年春夏之交，“北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，……。”

由人民出版社和中央黨史出版社出版的“中國共產黨簡史”，單獨有一節“一九八九年政治風波”，同樣維持“反革命暴亂”的定性。據該報文章指出，“六四事件”發生之後幾年，北京官方確實淡化了“反革命暴亂”的說法，外交部多數用“八十年代末發生的政治風波”，但這並不表示修正定性，即使最權威的第3份歷史決議，也強調是“動亂”。

中央社該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202206060044.aspx