特魯多：中國戰機頻繁逼近加軍機是“挑釁”

中加軍機相遇事件

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）6日譴責中國最近在國際空域干擾一架執行聯合國任務的加拿大偵察機是“不負責任的行為”；是“挑釁”。此事再次加劇了中加兩國之間的緊張關係。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大總理告訴記者：“中國的行為是不負責任的。在這種情況下是一種挑釁，我們仍然堅信他們將人們置於危險之中”。

加拿大《環球新聞》6月1日引述加拿大軍隊和聯邦政府的多個消息來源說，這些中國噴氣式飛機經常在距離加拿大飛機只有20至100英尺的地方飛行。渥太華指責中國空軍“不專業”的行為，“危及加軍機安全”。加拿大國防部近日稱，幫助執行聯合國制裁朝鮮監控任務的加拿大偵察機反覆受到中國戰機近距離干擾。

中國國防部網站6月6日刊登一則題為"國防部新聞發言人吳謙就加拿大炒作中加軍機相遇事件答記者問"的消息，內容為"問：加拿大國防部近日發表聲明稱，中方軍機多次在國際空域對執行聯合國對朝制裁任務的加軍機進行干擾，中方的操作是不專業、不安全的。請問中方對此有何評論?

答：近期，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為借口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此表示堅決反對。針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取了有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。

中方敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。"

該消息沒有說明提問記者屬於什麼媒體以及問答的時間。