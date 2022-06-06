華日指中共雙軌並行：堅持習近平清零又支持李克強修復經濟

中國/新冠病毒疫情

在實施了代價高昂的防疫封控後，中國正試圖刺激經濟反彈，在這種情況下，最高領導層採用了一種雙軌並行的方式：一方面堅持國家主席習近平的嚴格防控疫情立場，另一方面由領導層的二號人物總理李克強來承擔修復經濟的工作。

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據華爾街日報署名Lingling Wei今天報道稱，在中共試圖融合高層傳遞的不同信息之際，習近平的嚴格防控疫情立場令李克強重振經濟的任務複雜化。

按照中國的政治傳統，通常是由總理主持經濟工作，但在過去十年的大部分時間裡，這種權力分工已被顛覆，習近平在這段時期已經是大權獨攬。接近決策層的人士說，執政的中國共產黨內部對於增長乏力和失業率上升深感擔憂，李克強近期通過着手應對這方面的憂慮在經濟上獲得更大影響力。

有跡象表明，中國最高權力層對於政策重點存在意見分歧，習近平強調必須堅持嚴格的疫情防控舉措，而李克強則強調保持經濟發展勢頭的重要性，這種局面讓地方官員和投資者感到困惑，也暴露出習近平的權力出現裂痕。

由習近平及其下屬牢牢控制的官媒長期以來一直以習近平為報道重點，但近日也提到了李克強的經濟議程，表明對防疫和發展經濟這兩個目標均給予認可。中共黨報《人民日報》頭版上周四的一篇文章稱，疫情防控是“國之大者”。不過該報道也強調了李克強旨在重振經濟的舉措。另一篇頭版文章把上海最近放鬆防疫限制措施稱為一場抗疫勝利。這篇文章似乎承認了該市為期兩個月的封控對經濟的影響，稱要“力爭把失去的時間搶回來，把疫情造成的損失補回來。 ”

在疫情已趨於穩定的情況下， 上海和北京上周都表示，將取消對人員出行和商業活動的整體性強制限制措施。兩地政府還放鬆了一些措施，以便使此前關閉的工廠復工復產，同時恢復國際旅行。但是，如果新冠疫情再次擡頭，大範圍封控很可能重現：在習近平尋求第三個任期之際，官員和政府顧問表示，他不太可能放棄動態清零抗疫政策。過去兩年來，這一政策已成為習近平的標誌性政策。

長期以來，實現持續經濟增長的能力一直是中國共產黨的重要執政基礎。習近平在2022年伊始時曾強調經濟穩定的重要性，但他依然堅持動態清零政策。習近平認為，該政策能有效保護人民群眾的生命安全；迅速控制疫情也有助於保持經濟運行。官方媒體稱這一政策是中國抗擊疫情的“法寶”。

據官方媒體報道和知情人士稱，自4月份以來，以謹慎著稱的李克強在公開場合以及私下都沒有提到過動態清零的好處。李克強將其工作重點放在讓各級政府恢復經濟增長上。李克強上月底與中國十萬官員舉行了一次視頻會議，敦促他們加大力度穩住經濟大盤。這一舉動不同尋常。在中共的黨內精英人士中，一些人將李克強振興經濟的會議與60年前的“七千人大會”相提並論。“七千人大會”主要討論毛澤東發動的“大躍進”運動導致的大饑荒問題，那次會後，毛澤東在一段時期內將一些事務交由副手劉少奇和鄧小平主持。

其他人對這種比較態度複雜，尤其是考慮到，1962年的那次會議四年之後就發生了中國近代史上最嚴重的動蕩事件之一——文化大革命。一些中國問題分析人士說，李克強在過去幾個月里幫助回調了習近平制定的一些政策，李克強愈發高調甚至可能會給習近平帶來政治上的好處，因為如果經濟振興的努力以失敗告終，他就有了一隻替罪羊。

華爾街日報引述德國智庫墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies)的資深分析師Jacob Gunter在最近的一份報告中把李克強比作一個試圖在沒水的情況下撲滅熊熊大火的消防局長。他寫道，在放棄動態清零的防疫戰略之前，李克強在維持經濟基礎方面只能做到這些了。

華爾街日報該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E5%8F%8C%E8%BD%A8%E5%B9%B6%E8%A1%8C-%E6%97%A2%E5%9D%9A%E6%8C%81%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E9%98%B2%E7%96%AB%E7%AB%8B%E5%9C%BA-%E5%8F%88%E6%94%AF%E6%8C%81%E6%9D%8E%E5%85%8B%E5%BC%BA%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E7%BB%8F%E6%B5%8E-11654481749