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蘇貞昌接見斯洛伐克訪團批中國阻台參與WHA

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Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza wakati wa Mkutano wa Afya Ulimwenguni (WHA) katikati mwa janga la ugonjwa wa Corona (COVID-19) huko Geneva, Uswisi, Mei 24, 2021.
Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza wakati wa Mkutano wa Afya Ulimwenguni (WHA) katikati mwa janga la ugonjwa wa Corona (COVID-19) huko Geneva, Uswisi, Mei 24, 2021. via REUTERS - CHRISTOPHER BLACK/WHO
作者： 台北特約記者 陳民峰
7 分鐘

台灣行政院院長蘇貞昌今天(6日)接見斯洛伐克國會及布拉迪斯拉發省聯合訪問團時說，中國用政治問題阻擋台灣加入WHA，其實都是無理，訪團來台可見證，中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言。

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斯洛伐克訪問團一行10人，由國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）率領，昨天抵達台灣，預計在台灣停留六天，台灣總統蔡英文明天將在總統府接見訪團。

蘇貞昌今天接見訪團時致詞說，台灣與斯洛伐克互動良好，國發會去年10月率66人代表團到斯洛伐克訪問，受到很好的接待跟重視。去年12月，斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）也不畏中國打壓，以行政專機直飛台灣，就經貿各方面簽署重要協議；他說，感謝斯洛伐克支持台灣參加世界衛生大會（WHA）及各種重要國際場合。

蘇貞昌說，當俄羅斯入侵烏克蘭，造成難民、老弱婦孺流離失所時，台灣提供250萬美元及350噸物資，幫助到斯洛伐克的烏克蘭難民，他也要感謝斯洛伐克政府和國會大力協助，將台灣提供的物資送到烏克蘭境內。

勞倫契克則說，感謝台灣捐贈口罩，斯洛伐克也回贈疫苗報答，堅信戰勝疫情時，將是斯洛伐克與台灣友誼的珍貴時光；因為台灣醫學和科學進步，所以斯洛伐克支持台灣參加WHA。

勞倫契克還說，台灣是斯洛伐克重要經濟夥伴，遠比共產中國重要得多，斯洛伐克關注中共擴張主義，相信俄羅斯入侵烏克蘭時，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些反應；斯洛伐克有義務與民主陣營站在一起，為人民帶來最大福祉。

蘇貞昌響應說，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA、WHO（世界衛生組織），其實都是無理；而中國說要照顧台灣人健康，斯洛伐克訪團來台可親眼見證，中國講的都是謊言、不是事實。

布拉迪斯拉發（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）表示，非常期待跟高雄市簽署夥伴協議，能務實地在科技、教育方面緊密合作；台灣外交部並透露，訪問團在5日至10日訪台期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作咨商會議」。

訪問團由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉迪斯拉發（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。

其餘訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉迪斯拉發省馬拉基市（Malacky）市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

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