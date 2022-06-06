蘇貞昌接見斯洛伐克訪團批中國阻台參與WHA

台灣/世衛

台灣行政院院長蘇貞昌今天(6日)接見斯洛伐克國會及布拉迪斯拉發省聯合訪問團時說，中國用政治問題阻擋台灣加入WHA，其實都是無理，訪團來台可見證，中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言。

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斯洛伐克訪問團一行10人，由國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）率領，昨天抵達台灣，預計在台灣停留六天，台灣總統蔡英文明天將在總統府接見訪團。

蘇貞昌今天接見訪團時致詞說，台灣與斯洛伐克互動良好，國發會去年10月率66人代表團到斯洛伐克訪問，受到很好的接待跟重視。去年12月，斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）也不畏中國打壓，以行政專機直飛台灣，就經貿各方面簽署重要協議；他說，感謝斯洛伐克支持台灣參加世界衛生大會（WHA）及各種重要國際場合。

蘇貞昌說，當俄羅斯入侵烏克蘭，造成難民、老弱婦孺流離失所時，台灣提供250萬美元及350噸物資，幫助到斯洛伐克的烏克蘭難民，他也要感謝斯洛伐克政府和國會大力協助，將台灣提供的物資送到烏克蘭境內。

勞倫契克則說，感謝台灣捐贈口罩，斯洛伐克也回贈疫苗報答，堅信戰勝疫情時，將是斯洛伐克與台灣友誼的珍貴時光；因為台灣醫學和科學進步，所以斯洛伐克支持台灣參加WHA。

勞倫契克還說，台灣是斯洛伐克重要經濟夥伴，遠比共產中國重要得多，斯洛伐克關注中共擴張主義，相信俄羅斯入侵烏克蘭時，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些反應；斯洛伐克有義務與民主陣營站在一起，為人民帶來最大福祉。

蘇貞昌響應說，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHA、WHO（世界衛生組織），其實都是無理；而中國說要照顧台灣人健康，斯洛伐克訪團來台可親眼見證，中國講的都是謊言、不是事實。

布拉迪斯拉發（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）表示，非常期待跟高雄市簽署夥伴協議，能務實地在科技、教育方面緊密合作；台灣外交部並透露，訪問團在5日至10日訪台期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作咨商會議」。

訪問團由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉迪斯拉發（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。

其餘訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉迪斯拉發省馬拉基市（Malacky）市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。