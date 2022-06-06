頒令9不準以後 中國多地取消核酸證明要求

中國/ 新冠病毒疫情

中國採取嚴苛清零手段因應新冠病毒疫情，有些城市要求民眾必須持核酸檢測陰性證明始得進入公共場所、搭乘大眾運輸等。近來多地取消查驗核酸證明，民眾叫好。稍早，中國衛健委要求各地堅決做到防疫“九不準”，包括不準隨意延長中高風險區及封控區的管控時間，不準對符合條件離校返鄉的高校生採取隔離等措施。

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據中央社今天報道稱，中國打破一刀切硬性規定，多地取消核酸證明要求。該報道稱綜合界面新聞、多個官方微信公眾號消息，中國多地近期取消查驗核酸證明，對低風險地區人員流動的防疫要求做出動態調整，在某些情況下將不再查驗核酸陰性證明。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒2日於國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，目前疫情防控形勢持續向好，“要科學精準落實各項防控措施，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。堅決防止簡單化、一刀切，防止層層加碼”。

據中央社說，對於多地取消查驗核酸證明，民眾一片叫好，直指打破一刀切硬性規定，經濟才有機會復蘇。有批評指出，低風險地區也被要求普遍核酸檢測，對於人民正常生活構成很大障礙；有些地方沒有感染病例，竟也被要求核酸檢測，痛罵根本是勞民傷財、浪費時間，“規定早該鬆綁了”。