中國今舉高考 有稱新冠時代下學子

中國/高考

近1200萬名學生整年都在為 "高考 "考試做準備，這是中國的國家高中畢業考試，是進入大學的關鍵，本周二今天在中國開始。這一次高考規定，來自新冠疫情風險地區的學生要在專門的酒店裡參加考試。

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據本台駐北京記者Stéphane Lagarde今天報道稱，在中國，"新冠一代 "為能拼學士學位資格而開始考試。

今天早上，"高考 "出現在中國每份報紙的頭版。中國中央電視台播放了考場的音像，考場內有間隔的桌子，每張桌子旁邊有一盞白色的燈，考生之間至少有兩米的距離。口罩和PCR測試在 "清零"的土地上當然是強制性的，對於居住在與新冠病毒疫情複發有關的所謂 "控制和預防 "區的考生來說，考試是在酒店舉行。

本周二上午，RFI採訪了北京的三個區的居民，包括鄭女士居住的豐台區，報告說都是這種情況。北京一家銀行的綜合投資經理說："他們昨晚用出租車接走了我女兒，並在一家為考試預留的五星級酒店給她開了一個房間。她和六個同學住在那裡，每個人都在一個自己單獨的房間。

與最近幾個月在中國流傳的檢疫旅館的圖片相比，這些是相當豪華的考試條件。不得不說，中國的高考畢業證書對每一個家庭來說都是神聖的，因為它是進入高等教育不可或缺的鑰匙。

緊張，但要萬無一失。最近幾天，家長們在微博上談論關閉考場空調的問題。這對於外語考試來說尤其重要，因為風扇轉動的聲音會影響旁邊考生的聽力。

該報道採訪的鄭女士說希望她的女兒明年能學習應用數學。她已經打過電話，確保沒有任何東西會干擾她的女兒的注意力。母親說："發動的飯菜很好。電梯是根據誰必須使用它們和如何避免迷路來分類的。然後每層樓都有老師，以確保每層樓的一切高考服務都正常進行。

學生們將在這些由教育部門免費提供的專用酒店中度過總共四個晚上時間。中國官方的國家媒體的報道仍然顯示，司機、服務人員、安保人員和考試監督員都一律穿着白色的新冠疫情防護服，這已經成為中國風景的一部分。

據Stéphane Lagarde報道說，對於來自所謂的 "密封區 "的學生來說，他們仍然被限制在中國首都，考試是在禁止離開的房間里進行，並在攝像機的監督下進行。總共有193萬中國青年報名參加2022年的高考，比去年多出10%。對一些高中生來說，"新冠一代 "已經在家裡被關了好幾個月，這不可避免地對他們的學習產生了影響。

該報道說，在剛剛結束兩個月的嚴格禁閉的上海，高考被推遲了一個月。學校仍然還沒有複課。同樣的事情也發生在北京，那裡已經宣布下周複課。另一個好消息是，這三天的天氣預計會比較溫和，至少對那些參加考試的人來說是這樣，多雲的天氣，溫度計上的溫度顯示低於30度。