中國推出第一艘無人機航空母艦 現時科研戰時軍事

中國/無人機航空母艦

中國推出第一艘無人機航空母艦。從官方來說，這是一艘研究船，但軍事層面是顯而易見的。中國已經公布了可能是一個獨特的無人機航母，這是這些無人機在現代戰爭中日益重要的一個新化身。

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據法新社今天報道稱，中國首艘無人機航母，介於民用研究和軍用工具之間。

中國國家媒體在5月底報道說，這艘被稱為海上研究旗艦的船將在今年年底投入使用，並將攜帶數量不詳的空中、海上和水下無人機。88.5米長的 "珠海雲"航速將能夠達到18節（33公里/小時）的速度。中國科學院研究員、擁有這艘船的實驗室主任音譯為陳大可向《中國日報》描述它是一項 "革命性的創新"。

據他說，"這艘船不僅是海洋科學前沿的一個前所未有的精確工具，也是一個預防和管理海洋災害、精確測繪海床（......）和海上救援的平台"。

法新社說，但該物體的嚴格科學用途，航母本身可被遠程控制，很難令人信服。特別是轉為軍事用途很簡單：飛船的自主性或半自主性是幾行計算機代碼的問題。技術是一樣的。因此，無人機航母是中國在印度-太平洋地區利益的首選工具。

這也是將無人機群用於軍事目的的又一步驟，因為世界各地的戰場，從阿富汗到利比亞再到烏克蘭，越來越顯示出這些技術在現代戰爭中的重要性。

該報道稱，中國和美國在這一領域走在前列，領先於以色列和土耳其等重要的第二梯隊無人機航母參與者。安卡拉甚至正在開發一個項目，將其 "阿納多盧 "號航母改造成作戰無人機航母。

但北京對這艘船的介紹仍然很隱晦。美國中校、康奈爾大學研究員保羅-盧申科說："缺乏經驗數據報告表明，在衝突期間或衝突之前，中國國家能夠真正以綜合方式運用這艘船"。他告訴法新社說：這可能是第一個此類開發項目，但包括美國海軍在內的世界其他國家的海軍正在研究海洋領域的遠程作戰能力。

盧申科說："這樣的無人機航母，特別是如果它被複製，將使北京能夠進入這個或那個令人垂涎但遭拒絕的區域。

中國與鄰國多有領土爭端，今後可以在不部署軍隊的情況下在一塊領土上堅持自己的立場。

保羅-盧申科補充說，澳大利亞不能對此感到高興。如果無人機航母仍在東南亞，它就沒有威脅。但如果它被部署在所羅門群島，而北京剛剛與之簽署了安全條約，"這就更令人擔憂了"。

對無人機航母來說，管理的關鍵因素之一將是動能戰鬥的自主性。

日內瓦安全政策中心（GCPS）全球和新興風險主任讓-馬克-里克利（Jean-Marc Rickly）向法新社解釋說："這有點像魚群的比喻：它在水中形成形狀，這不是任何一條魚的決定，而是它們集體智慧的結果。最終目標是創造具有集體智能能力的東西。

今天，人類已經開發出了半自動的、可編程的設備。但是上個月，浙江大學發布了一段十架無人機飛過竹林的視頻。據研究人員說，"無人機群能夠了解自己所處的環境，識別障礙物，相互溝通，繪製區域地圖並克服障礙，"研究人員解釋說，這朝着完全自主的方向又邁出了一步。

據法新社，世界上所有的大國軍隊都在進行這種類型的項目研究，目的是使空間即空中、海上和水下充分使用可以無限替換的廉價物品，而不是由人駕駛控制的高度複雜的武器。

2020年，蘭德公司指出，一架軍用無人機的計算能力還不如一部智能手機。美國智囊團表示，一支由900名訓練有素的士兵組成的特別部隊可以每6小時發射和回收300架無人機，每天24小時，每周7天，總共出動1200架次。

蘭德寫道：這一戰略最終想法是使敵人現有的完整攔截導彈系統被削弱。這包括對越過台灣海峽模擬軍事行動。