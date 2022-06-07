中國清零普篩成就新的億萬富翁 官方稱要查

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中國採取清零總方針應對新冠病毒疫情，養大核酸檢測產業鏈，也意外養成撈取非法利益巨獸。中國官方發布通知，將追查過去兩年半醫保基金使用情形，對象為定點醫療機構、縣區級醫保經辦機構。

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針對中國清零手段創造核酸檢測產業巨獸，中國官方稱要查。中國國家醫療保障局、財政部、國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局等四部委發布“關於開展2022年度醫療保障基金飛行檢查工作的通知醫保函〔2022〕24號”，將追查過去兩年半醫保基金使用情形。

報道引述時間財經7日消息，除了例行項目檢查外，官方另將檢查重點放在核酸檢測和抗原檢測費用違規收取情形。檢查時間追溯到2020年1月1日以來，也就是倒查兩年半，到新冠病毒疫情發生初期。除了定點醫療機構、縣區級醫保經辦機構外，視情況延伸檢查相關機構和醫保參保人。

消息指出，核酸檢測市場2020年起迅速擴大；在官方宣布常態化核酸檢測後，市場規模再加大。根據天眼查數據，2021年新增醫學檢驗相關機構437家；在快速增長背後卻也衍生種種亂象，例如，檢測機構浮報檢測數量、人為稀釋樣本影響檢測結果等。

據界面新聞7日稱，核酸檢測帶來不少重點問題，部分第三方檢測機構核酸檢測能力有限，超過負荷能力卻仍攬下業務，違規對多管樣本進行混管檢測。消息提到，在多個第三方檢測機構被查後，國家衛健委2日發布“關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知”，要求落實核酸檢測機構退出機制。這份通知提到，各地要落實核酸檢測機構准入、退出機制，設立“紅綠燈”。符合條件的舉辦主體實行“綠燈”優先審批，也要落實“黃燈”整改、“紅燈”退出機制。

中央社引述評論指，這意味推進常態化核酸檢測對檢測機構的監管也將進入常態化。