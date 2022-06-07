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中國頒新規對舉報危害國家安全行為重獎10萬元

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作者： 小山 3 分鐘

中國國家安全部近日頒布新規，鼓勵民眾具名舉報“危害國家安全”行為，並依貢獻程度提供不同額度獎金，最高者可獲人民幣10萬元以上獎勵。中央社說，這不是中國首度針對國家安全設立舉報獎金。北京市國安局2017年實施“公民舉報間諜行為線索獎勵辦法”，舉報者最高可獲50萬元獎金。此後，網友常將言論不符中國主流意識形態的發文者，稱為“行走的50萬”，暗指對方是間諜。