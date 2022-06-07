北京解禁：民眾很高興

中國/北京

隨着北京新的新冠陽性病例數量逐漸減少（周二公布只有兩個），當局現在解除了新冠病毒疫情防疫的限制，允許居民返回辦公室。學校將能夠從6月13日起逐步重新開放。除了北京的兩個區因仍然發現新的陽性病例而繼續受到限制外，民眾現在又可以外出就餐了。

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法新社今天發自北京的現場報道，報告了北京當地居民的高興心情。"我等不及了！"：被困在家裡一個月後，音譯為陳春梅的北京一位居民趁着北京取消疫情限制的機會，享用了一盤油炸小龍蝦。和她一樣，一群當地人都正在慶祝餐館的重新開業。

自5月初以來，這個擁有2200萬人口的中國首都關閉酒吧、咖啡館、健身房、博物館和數十個地鐵站，以應對再起的疫情。據陳春梅說，"我很期待，特別是因為我這麼久都不能出門。" 陳春梅微笑着告訴法新社，禁封期間，"每天我只能為自己訂購食物或自己做飯。所以我真的想進一家餐館吃一頓。"

在北京，禁封期間，每天也只有幾十個新病例被記錄下來，但是和中國其他地方一樣，北京市政府採用清零戰略來防止病毒的傳播和死亡。居民被迫在幾周內至少每48小時接受一次病毒測試，建築物被禁閉，人們被隔離。

據陳春梅解釋說，在發現一個陽性病例後，所在的住宅區就被隔離兩個星期。但在這15天之後，地鐵站接着就被關閉了。她說："從那時起，我就呆在家裡。起初我還喜歡在家裡工作。但過了一段時間，就變得非常無聊了。"

隨着北京新的陽性病例數量逐漸減少（周二今天公布只有兩例），當局現在允許居民返回辦公室。學校將能夠從6月13日起逐步重新開放。環球影城主題公園宣布，它將於6月15日重新開放。電影院和體育場館也已重新開放。目前是正常容量的75%。

除了北京的兩個區因發現陽性病例而仍然受到限制外，現在人們又可以外出或餐館就餐了。

法新社說，雖然疫情嚴厲的措施有助於限制冠狀病毒造成的死亡，但顯然給餐館老闆帶來了經濟損失。

北京胡達餐飲公司的運營經理張勝濤感嘆道，"與去年相比，我們5月份的營業額下降了約65%。" 該公司經營着一家專營大蒜和辣椒小龍蝦的流行連鎖餐廳。另一家餐廳老闆說， "我當然期待着解禁恢復。" 他告訴法新社，在過去的一個月里，"我們肯定有重要虧損"，儘管送貨上門的做法稍稍緩解了打擊。該老闆說，但復蘇還不是完全的。餐廳只能以接待50%的容量運營。"

法新社說，北京人還必須有72小時以內的PCR檢測陰性證明，才能進入大多數場所和使用公共交通工具。