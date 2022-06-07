危險騷擾澳加軍機案：中國今斥造謠

中國/加拿大/澳大利亞/軍機

中國周二今天抨擊了來自加拿大和澳大利亞的 "錯誤信息"，法新社說，澳大利亞與加拿大這兩個國家在中國與美國以及美國盟友國家關係緊張背景下，均指責北京危及他們的軍用飛機。

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法新社說，北京指責加拿大和澳大利亞就空中事件 "造謠"。

加拿大上周在亞洲國際空域發生一起事件後指責中國空軍的不安全行為。據渥太華說，加拿大飛機遇到了中國軍機，這些軍機顯然是在試圖逼迫加拿大軍機改變航線。加拿大總理特魯多周一譴責了中國的軍機做法是 "挑釁"。

北京周二反駁說，加拿大必須 "客觀地尊重事實，停止散布虛假信息"。中國外交發言人趙立堅告訴記者：“加拿大軍機對中國進行近距離偵察是不負責任的，是一種挑釁。”

但渥太華說，加拿大的飛機被部署到日本，作為對朝鮮實施制裁的多國參與督促的一部分。

另一方面，澳大利亞周日也指責中國在南中國海上空危及一架澳大利亞軍用飛機。根據堪培拉的說法，一架中國戰鬥機在5月底魯莽地攔截了一架澳大利亞P-8偵察機，靠近並發射信號彈，然後急速飛過。

中國在星期二對這一事件給出了自己的說法。中國國防部發言人譚克非在一份聲明中說，澳大利亞軍機 "無視中方的反覆警告，進行靠近偵察"。中國軍方發言人說，這一行動嚴重威脅了中國的主權和安全。該發言人並指責澳大利亞散布 "虛假信息"。

法新社說，中國以歷史原因為由，聲稱擁有幾乎整個廣袤的中國海，包括其他幾個沿海國家（包括越南、菲律賓和馬來西亞）控制或希望控制幾個島嶼和珊瑚礁。

澳大利亞和美國一樣，認為中國南海的大部分地區是國際水域的一部分，因此可以自由航行和飛越，即使是軍用飛機。

中澳關係幾年來一直很緊張，中國政府對加強澳美聯盟以遏制中國在亞太地區的影響持否定態度。