人權

德國政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場

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Volkswagen's CEO said the company is not planning on leaving Xinjiang in protest against the treatment of the Uyghur minority
Volkswagen's CEO said the company is not planning on leaving Xinjiang in protest against the treatment of the Uyghur minority © DPA
作者： 法廣
4 分鐘

鑒於新疆人權狀況，德國政府近日罕見駁回大眾汽車投資中國的擔保申請。專家表示這是德國對中政策的分水嶺，顯示政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

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這是德國政府第一次以人權為由，拒為本國企業投資國外提供擔保。投資擔保是德國特有的政策工具。政府為鼓勵本國企業投資發展中國家，開放企業申請投資擔保，由政府分攤可能的政治風險，每年提供的擔保金額可達數十億歐元。

 

中央社報導，最新一期《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，自從前總理科爾（Helmut Kohl）1980年代執政以來，歷任德國政府向來樂於支持企業投資中國，直到去年底新政府上台，才開始與北京拉開距離；這次駁回大眾的擔保申請，堪稱是德國對中政策的分水嶺。

大眾是德國第一大汽車製造商，不過對中國高度依賴，在中國擁有40個生產據點，中國市場占集團總銷量的比例高達4成。

5月底，德國經濟部以新疆人權狀況惡化為由，駁回大眾汽車投資中國的擔保申請，福斯因此必須獨自承擔30億歐元（約32億美元）的投資風險。

德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）表示，在中國等地投資和設廠的企業，當然有責任尊重人權，“未來經濟部將嚴加審核投資擔保”。並稱，如果企業有意分散市場，政府樂意幫忙。

柏林墨卡托中國研究中心（Merics）的專家塞巴斯提安（Gregor Sebastian）分析，德國政府正利用投資擔保這個工具，鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

塞巴斯提安相信這是政治典範的轉移，背後除了人權，還有具體的經濟利益考量。

他說，過去德國把技術留在本國，視中國為生產基地，但近年由於北京追求自給自足，汽車業逐漸將研發外移到中國，“德國政壇開始檢討，為何還要為技術轉移到中國提供擔保”。

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