德國政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場

人權

鑒於新疆人權狀況，德國政府近日罕見駁回大眾汽車投資中國的擔保申請。專家表示這是德國對中政策的分水嶺，顯示政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

廣告 繼續瀏覽後續

這是德國政府第一次以人權為由，拒為本國企業投資國外提供擔保。投資擔保是德國特有的政策工具。政府為鼓勵本國企業投資發展中國家，開放企業申請投資擔保，由政府分攤可能的政治風險，每年提供的擔保金額可達數十億歐元。

中央社報導，最新一期《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，自從前總理科爾（Helmut Kohl）1980年代執政以來，歷任德國政府向來樂於支持企業投資中國，直到去年底新政府上台，才開始與北京拉開距離；這次駁回大眾的擔保申請，堪稱是德國對中政策的分水嶺。

大眾是德國第一大汽車製造商，不過對中國高度依賴，在中國擁有40個生產據點，中國市場占集團總銷量的比例高達4成。

5月底，德國經濟部以新疆人權狀況惡化為由，駁回大眾汽車投資中國的擔保申請，福斯因此必須獨自承擔30億歐元（約32億美元）的投資風險。

德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）表示，在中國等地投資和設廠的企業，當然有責任尊重人權，“未來經濟部將嚴加審核投資擔保”。並稱，如果企業有意分散市場，政府樂意幫忙。

柏林墨卡托中國研究中心（Merics）的專家塞巴斯提安（Gregor Sebastian）分析，德國政府正利用投資擔保這個工具，鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

塞巴斯提安相信這是政治典範的轉移，背後除了人權，還有具體的經濟利益考量。

他說，過去德國把技術留在本國，視中國為生產基地，但近年由於北京追求自給自足，汽車業逐漸將研發外移到中國，“德國政壇開始檢討，為何還要為技術轉移到中國提供擔保”。