稱家擁50輛賓利豪車案 官方說她不是官太太

中國/賓利豪車

深圳“國企夫人稱擁有50輛賓利”事件發酵後，深圳國資委今天表示，被指涉的國企高層張曉中目前單身。女方也在昨天撇清，稱自己的意思是“能調來50輛車”。

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據中央社今天報道稱，深圳賓利女車主昨天傳炫富壓人，官方今天回應稱她不是官太太。

這起發生在深圳的事件起於停車位紛爭，涉事雙方都擁有豪車，事發時兩方叫囂不斷，還爆發肢體衝突。賓利女車主稱自己的丈夫是當地某國企書記，不但把自己的賓利開來堵住車位，還稱“我家有50台賓利”。相關影片經網絡流傳後，引發民眾對國企高階主管貪腐的質疑。

該報道引述中新財經消息，這名賓利女車主昨天提出“澄清”，稱自己想表達的意思是從賓利俱樂部調車過來，“也不是說我家有”，而是說能夠調來50輛車堵住這裡。

據界面新聞等媒體消息，這起糾紛涉及的國企主管是深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記張曉中。深圳國資委5日晚間表示要查此事後，今天再次回應，表示經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。

中央社引述深圳國資委公告還說，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事女方及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公布。