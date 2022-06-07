華日：北京將結束對滴滴的網絡安全審查 新用戶禁令一同解除

滴滴解禁了

華爾街日報引述知情人士透露，中國將結束對網約車巨頭滴滴持續一年的調查，並準備解除對該公司的新用戶註冊禁令。此外，滴滴的移動應用在國內應用商店亦有望在不久後重新上架。該報就此指出，這是中國政府希望刺激身陷困境的國內科技巨頭的經濟活動的最新跡象。

廣告 繼續瀏覽後續

華爾街日報報道，去年7月，中國主管部門以國家安全為由對滴滴展開數據安全調查，其應用被下架。知情人士稱，監管部門最快可能於本周解除滴滴的新用戶禁令並恢復其應用上架。

不僅滴滴，據悉，中國主管部門還將解除對物流平台滿幫集團 (Full Truck Alliance, YMM) 和在線招聘公司看準網 (Kanzhun Ltd., BZ) 應用的新用戶註冊限制。差不多在滴滴受到審查的同一時間，這兩家公司也受到了與滴滴類似的網絡安全審查。

值得注意的是，就在華爾街日報周一早些時候報道了中國監管機構將解除這幾家公司移動應用的新用戶禁令後，周一晚間，滿幫集團的移動應用即開始接受新用戶註冊。

滴滴、滿幫集團和看準網在美國上市的股票周一大漲，滴滴的美國存托憑證 (ADR) 早盤飆升逾50%，周一收盤上漲24%。

報道續指，隨着市場對中國經濟前景迅速惡化的擔憂不斷加劇，北京方面採取了行動，暫停收緊對本土科技巨頭及其數據庫的控制。

滴滴因此成為了這輪監管整頓風暴的目標之一，其他一些公司也被捲入，包括在線零售商阿里巴巴集團控股有限公司和外賣巨頭美團，後兩者因存在反競爭行為分別被罰款28億美元和逾5億美元。

但此後經濟出現比預期更嚴重的放緩，長期以來一直吸引中國年輕人才的大型科技公司也紛紛裁員。中國的抗疫限制措施也給經濟帶來拖累，使中國政府面臨越來越大的壓力，需要為經濟注入動力。

去年，針對科技巨頭的新規層出不窮，但今年以來，監管層面頗為平靜。

報道提到，滴滴、滿幫集團和看準網遭遇網絡安全調查適逢中國政府通過一項新的數據安全法，該法於去年9月生效。滴滴去年6月30日在紐交所上市僅幾天後，中國監管機構便宣布對該公司進行調查，這令投資者感到震驚。中國監管機構擔心，滴滴按美國監管機構的要求提交的IPO文件可能包含敏感信息和數據。

接下來的幾個月里，滴滴的市值大幅下挫。赴美上市不到一年後，這家總部位於北京的公司決定從紐交所退市。

啟動對滴滴的調查後，北京當局表示將收緊中國公司境外上市規則。原本尋求赴美上市的涉及大量數據的公司，大多已調整計畫，轉而尋求在中國大陸的交易所或香港上市。

華爾街日報認為，該調查告一段落不太可能讓這種情況發生改變，但對滴滴來說，意味着監管方面的一大風險因素被移除，使其能夠輕裝前行。

根據FactSet的數據，滴滴、滿幫集團和看準網目前的市值總和約為250億美元，而去年7月1日，也就是上述調查宣布前不久，它們的市值總和約為1,150億美元。

報道又引述知情人士稱，包括中國國家網信辦在內的一些政府部門上周與滴滴、滿幫集團和看準網的高管會面時傳達了該計畫。

知情人士透露，預計主管部門將在大約同一時間就針對這些公司的調查作出結論。知情人士表示，預計這三家公司將面臨經濟處罰，對滴滴的罰款相對較高，對其他兩家公司的處罰相對較輕。

其中一些知情人士還表示，預計這些公司還將向中國政府轉讓1%的股權，並且讓政府在公司決策中發揮直接作用。

國家網信辦暫未對華爾街日報書面提問作出回應。這三家公司也暫未回復置評請求。