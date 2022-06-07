華盛頓郵報報道莫斯科要求北京兌現“友誼無上限”增加援助令北京為難

習近平普京

《華盛頓郵報》報導說，最近幾周，莫斯科多次呼籲北京兌現俄烏戰爭爆發前幾周做出的承諾“中俄關係上不封頂、友誼無上限”，要求中國提供更多支持，令北京感到為難。中國高層想的是，在不違反西方制裁的情況下加大對俄援助，並為中國能提供的幫助設下界線。

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報導說，參與中俄談判的中方官員坦承，中俄雙方的對話非常“緊張”，俄羅斯質疑當初承諾的支持都不見了，要求中方履行在《中俄聯合聲明》中的財政、貿易與科技支持。

中方官員向《華盛頓郵報》透露：俄國至少兩度向中國施壓，要求中國履行承諾。但該官員拒絕透露俄羅斯是否要求中國提供其他可用於軍事行動的物品，包括技術和物資。官員說：“中國理解俄羅斯的困境，但是不能忽視自己的狀況。中國向來是根據中國人民的最佳利益行事。”

中國官員透露：中國國家主席習近平已責成下屬找出在不違反制裁的情況下，提供俄國財政支持的方法。資深美國官員指出：那很難，而且從俄國標準來看並不夠。中國應該公開表示中立，而不是在經濟上對俄羅斯妥協。

《華盛頓郵報》報導稱：北京消息人士說，中國不願幫助俄羅斯逃避制裁，擔心美國及其盟國可能會切斷中國的關鍵技術，包括半導體和航空航天設備，並瞄準其金融體系。

2月4日，俄羅斯總統普京從莫斯科飛到北京，與中國國家主席習近平共同發布《中俄聯合聲明》。會後，時任中國外交部副部長樂玉成稱，“中俄關係上不封頂，友誼無上限，沒有終點站，只有加油站。”