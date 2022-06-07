《金融時報》：美國擬對海康威視加強制裁

將制裁海康威視

英國《金融時報》（Financial Times）於5月4日報導，美國擬對海康威視實施更為嚴厲的新制裁，列入美國財政部“特別指定國民和禁止人員名單清單”（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，）簡稱SDN清單，由於此將影響全球超過一百八十個採用海康威視的國家和地區，眾多政府與企業將被迫考慮交易關係，美國已經開始通報盟友。消息衝擊海康威視股價，次日開盤跌停。

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對於海康威視，拜登政府若將之列入SDN清單，即為擴大特朗普時期制裁規模。美國商務部工業和安全局（BIS）早在2019年10月已將海康威視、大華科技等八家中國科技企業列入貿易黑名單“實體清單”（Entity List），意即需要獲得美國商務部頒發許可證才可以購買美國產品、技術與服務，標準極嚴，幾乎無法與美方交易。

當年海康威視等企業被列入實體清單，主因提供中國政府大量監控設備以鎮壓新疆維吾爾等少數民族，然而該制裁未能限制向美國出口；2020年美國國防部將海康威視、華為等20家中國科技企業與機構列為“中國軍方擁有、控制或者相關”公司清單；2021年3月美國聯邦通信委員會（FCC）認定海康威視、華為等5家中國科技企業威脅國家安全。

2021年海康威視等59家企業被美國政府列入“中國軍工綜合體企業”名單，禁止美國人參與公開證券交易，意即美國人不得投資。黑名單中屬於監控行業者，只有海康威視與華為。