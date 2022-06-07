開了又再封：上海有居民有不爽

中國/上海

法新社發現，儘管上周取消了新冠病毒疫情防疫的限制，但上海的居民在對上海進行了兩個月艱苦的封鎖後，再次面臨禁封而在周一表達他們的憤怒。

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據法新社說，中國的經濟首都，也是中國最國際化的城市，從3月下旬開始分階段被限制封控，以應對全國性的新冠疫情反覆爆發，這波疫情是2020年以來最劇烈的一次。在最近幾周放鬆了一些限制之後，當局自周三起允許被認為是 "低風險 "地區的居民在城市周圍自由行動。

雖然許多人已經恢復了正常生活，但還有幾十萬人仍然會受到限制，而一些人在有新感染之後不得不再次把受連累把自己也要禁封關起來。

法新社說，這就是位於上海市中心的徐彙區的一個住宅區的居民的情況，該住宅區還包括前法國租界的一部分。幾十名居民被阻止離開住處，周一他們對穿着全身白色防疫服裝的官員進行抨擊表達不滿。

抗議者通過柵欄告訴他們要 "為人民服務"。

一位姓李的居民告訴法新社，在周六街區突然重新被禁封後，人們開始不滿。這名男子說："我很氣憤，"他不想透露自己的身份，因為擔心遭到報復。他問道："經過兩個月的禁閉，我們再也受不了了。在小區里，我們都是守規矩的，為什麼還要把我們關在“籠子”里？

一家當地媒體在一篇帖子中寫道，住宅的居民擔心再被強行送往隔離中心，但該帖子在社交網絡上很快被刪減。

據該報道，根據清零國家防疫戰略，陽性病例要被隔離。有時，一棟樓甚至整個一個住宅小區的所有居民都必須被帶到隔離中心被隔離。

然而，在上海緊張遏制疫情的高峰期，檢測結果呈陰性的人也被迫送到城外隔離。有些人離家幾百公里遠。據市政府報告稱，雖然許多上海居民最近幾天一直在慶祝他們新獲得的自由，但仍有50多萬人受到防疫行動限制。