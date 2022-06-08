林鄭月娥民望39.1分 歷屆特首最低 評論指高低與北京治港政策寬緊成正向

香港/政治

港府將於不足一個月內換屆，民望高開低走的特首林鄭月娥，近月的民望雖略有回升，但五年平均下來，評分只有39.1分，是香港回歸以來四位特首中最低的，次低是上屆特首梁振英，只有43.6分的不合格評分。時事評論員劉銳紹表示，特首民望的高低，與北京及領導人治港政策寬緊成正向關係，呼籲北京減少對港施加政治壓力，不單可減少港人的抗拒，也可令「外部勢力」無可借力。

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香港民意研究所於上月底至本月5日期間成功訪問1000名香港市民對現屆政府問責班子的評分，並於昨(7日)午發布現屆班子的最後一次民望調查結果。當中，特首林鄭月娥的最新評分是36分，較上一次民望微升1.4分；但值得留意的是，仍有27%受訪者給予林鄭月娥 0分，其支持率只有17%，反對率為77%，民望凈值為負60個百分點，評分和民望凈值與一個月前分別不大。根據香港民研的標準，林鄭月娥屬於「表現拙劣」。

總結林鄭月娥任內的評分，她由2017年7月上任時的六十多分，在2019年反對修訂逃犯條例期間跌至谷低的二十分左右，其後雖逐步回升，但平均分只有39.1分，是歷任特首最低，次低是平均分只有43.6分的前任特首梁振英；頭兩位特首則平均分高於50分的合格線，分別是有51.9分的首任特首董建華和四人中最高分的曾蔭權，至均分有58.1分，他甚至比末代港督彭定康(56.9分)的民望更高。

昨在發布會上負責評論有關數據的時事評論員劉銳紹，今天在《明報》撰文，指市民對特首的評分高低，與中央及領導人的治港政策有密切關係。他指出，香港回歸頭六年，北京的治港政策以寬鬆為主，但2003年的「七一大遊行」令這起了變化，往後十年，北京對港的政治壓力不算大，仍然希望通過經濟手段解決時任總理溫家寶所說的「深層次矛盾」，但卻忽略了公民及政治權利上的矛盾，終在2014年爆發雨傘運動，北京更着意和強化「牢牢掌握全面管治權」，與爭取北京兌現《基本法》承諾的普選等權利的港人，矛盾日深。故此，在回歸後十多年的治港政策寬鬆期，當時兩名特首董建華和曾蔭權的評分較高，當北京治港政策趨緊，矛盾和摩擦更多，梁振英和林鄭月娥的民望便走低。

他又說，不同領導人的政策鬆緊，也反映在民意調查之上。例如習近平接任中央港澳工作協調小組組長後，在2010年主導通過2012年政改方案，時任特首曾蔭權的民望便隨之上升；2020年時，香港政治氣壓出現近年新低，林鄭月娥的民望曾跌至只有18.2分。

他總結說，寬鬆的治港政策較受歡迎，期主北京政府明白，減輕香港的政治壓力，自會產生更好效果，屆時面對外部勢力，也可消弭於無形，一如《赤壁懷古》所說：「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。」

香港民研昨亦同時發布各問責局長的評分，13個政策局前後共有19人曾經出任局長，沒有人的評分獲得「表現理想」和「表現成功」(支持率在50%或以上)的評價。若純以任內平均支持率凈值計算，最高民望的是公務員事務局前局長羅智光，其支持率凈值(即正支毒率減去負支持率的數值)為14個百分點，其次為財經事務及庫務局前局長劉怡翔(9.7百分點)和商務及經濟發展局局長邱騰華(8.8個百分點)。支持率凈值最低的，是有政黨背景的民政事務局前局長劉江華，為負23.2個百分點，尾二是現任教育局長楊潤雄，為負22.8個百分點。