泄漏潛艦技術給台灣 韓警逮人 台船強調潛艦均自行設計

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南韓朝鮮日報7日報導，南韓張保皋級潛艦的部分製造技術，疑似遭到參與台灣潛艦國造計畫的南韓造船企業泄漏給台灣的「台灣國際造船公司」，南韓警方已經逮捕嫌犯移送檢方，並通緝涉案的南韓企業在台灣的法人代表。

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報導指出，主要涉嫌泄密的是南韓的Ａ公司。外泄的技術是「大宇造船海洋工程公司」所擁有，「大宇造船」生產南韓第一艘三千噸級潛艦「島山安昌浩」號等主力潛艦。

南韓警方說，涉案的Ａ公司與「台灣國際造船公司」簽署了一份1500億韓元的合約，並派出20名員工，其中包括15名「大宇造船」潛艦事業部的前職員，前往位在台灣高雄的台船公司。

據了解，Ａ公司派往高雄的人員當中，有人將潛艦「油水分離器」及「電瓶固定裝置」等關鍵組件的設計藍圖交出，這些技術原本是大宇造船所有。涉案人還將部分潛艦組件直接帶往台灣，在機場被發現時，宣稱這些組件是建造離岸風力發電機的零件。

「台灣國際造船公司」則發表聲明說，SI公司擔任台船「潛艦國造案」的技術協助，主要提供技術諮詢服務，並沒有將韓國潛艦的設計圖等數據提供給台船，台灣的潛艦設計，與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦的設計圖，根本無法應用在台灣自製的潛艦。

台船指出，台灣自製潛艦，排水量是兩千噸級，韓國潛艦的排水量是三千噸級；各項裝備和舵翼型式配置都不同，完全沒有抄襲的問題，台灣的潛艦是由台船自行設計，經過GL公司的協助完成，完全沒有採用任何一個國家的藍圖。

另外從合約來看，台船跟韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約，完全合法，屬於商業行為，報導提到涉及機密問題，應該是韓國企業與政府認知的差異。台船並沒有向韓國企業採購媒體所報導的「油水分離器」及「電瓶固定裝置」。

台船表示，台船都是依法、依合約執行潛艦國造，本土深耕，期待未來不受制於他國。韓國媒體的報導多與事實不符，分析是離職的前顧問與技協公司老闆的糾紛。