竊賊! 烏克蘭記者猛嗆俄外長拉夫羅夫

俄羅斯侵烏戰爭

2022年6月8日，在土耳其安卡拉，土耳其外交部長恰武什奧盧（右）和他的俄羅斯同行拉夫羅夫在會談後對媒體講話。

雖然俄土星期三有關烏克蘭穀物出口會談沒有達致任何可行方案，但是烏克蘭記者沒有錯過目標，趁着俄土外長舉行記者會的機會，冷不防起身質疑拉夫羅夫：俄羅斯除了穀物，還偷走了烏克蘭什麼？

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俄羅斯封鎖了烏克蘭海上通道，世界第三大糧食出口國烏克蘭的穀物運不出去，聯合國着急可能會引發全球糧食危機，俄羅斯外長拉夫羅夫周三在安卡拉與土耳其外長恰武什奧盧討論為烏克蘭糧食出口建立安全通道的問題。

兩位部長舉行的新聞發布會即將結束，儘管多次舉手，仍得不到提問機會的烏克蘭國家電視台記者烏梅羅夫突然站起身來，大聲要求拉夫羅夫先生回答問題：

“我是烏克蘭國家電視台記者，我一定要向您提一個問題!”

全場頓時沉寂下來，可以看出拉夫羅夫很尷尬，精心安排的記者會出現這樣意外的情況，他只好接受烏克蘭記者的提問。

烏梅羅夫問：“除了糧食，你們還從烏克蘭偷走了什麼？準備賣給誰？”

拉夫羅夫猝不及防，要求烏梅羅夫重複問題，然後倒打一耙：“你們烏克蘭人總是操心你們能偷到什麼，你們還以為別人都這麼想的！”“我們在烏克蘭的目標很明確，救助遭到納粹政權壓迫的人民，我們沒有阻礙穀物出口。但是要讓它們運出港口，需要澤連斯基下令，就這麼簡單。”

常駐安卡拉的烏梅羅夫告訴法新社，在問答環節他不停地舉手，但是沒人理。“最後我明白了，他們不會讓我開口的。我決定冒着擾亂會場的風險站起來大聲喊話，因為所有烏克蘭人都在等着回答。”

烏克蘭駐土耳其大使周五指控俄羅斯“偷竊”烏克蘭穀物，並且已偷偷出口到土耳其等國。

周三俄土外長會談，沒有找到任何具體可行的解決烏克蘭穀物出口的方案。意大利外長周三指責俄羅斯封鎖烏克蘭港口阻止其穀物出口可能會造成上千萬人死亡。

自從俄羅斯侵烏以來，成為西方制裁的目標的拉夫羅夫出國旅行屈指可數：中國、印度，阿爾及利亞，沙特各一次，土耳其兩次。