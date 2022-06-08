美國為應對北極熊而放棄熊貓？

美中俄

俄羅斯發動侵烏戰爭打亂了美國的優先次序，吸去了美國總統拜登很大一部分精力，法國輿論關心的問題是， “美國會為了北極熊而放棄熊貓嗎？”

廣告 繼續瀏覽後續

法國世界報周三發表分析認為，美國國務卿布林肯對華講話以及隨後拜登在『紐約時報』發表的文章顯示，美國政府試圖重新界定因俄羅斯入侵烏克蘭而打亂的優先次序。拜登埋葬了一年前有過的與普京建立“穩定和可預測”關係的希望。然而，華盛頓也絕不會讓克里姆林宮的主人轉移美國的主要戰略目標：遏制中國，同時輔之以必要的合作和苛刻的對話。

『紐約時報』6月1日刊載的拜登總統“美國在烏克蘭的‘為’與‘不為’”一文，旨在澄清之前相關表述的模糊性，那些表述曾引發對華盛頓要在這場歐洲大地爆發的戰爭最終達到什麼目的的疑問。如今，外交談判仍然遙不可及，美國總統明確表明了使這場戰爭不要失控的願望：

美國希望看到一個民主、獨立、繁榮的烏克蘭，但為了使得烏克蘭在談判桌上處於最有力位置，美國繼續向烏克蘭大規模提供先進武器直至勝利。拜登同時表明不鼓勵烏克蘭越境打擊，美國也不會試圖讓普京下台。

美國設定了一個非常重要的原則，“任何關於烏克蘭的決定都不能沒有烏克蘭的參與”。我不會私下或公開向烏克蘭政府施壓，要求其做出任何領土讓步。這樣做是錯誤的，而且有悖於既定原則。

美國的利益更依賴於一個穩定的歐洲，因為它們也受到了與俄羅斯不同規模的修正主義勢力的威脅。布林肯國務卿5月26日在華盛頓大學的演講中專門談到了這個問題，他指出，俄羅斯總統想要削弱一個普遍符合華盛頓利益的 "國際秩序"(歐盟和北大西洋公約組織的盟友在很大程度上也參與其中)，反而強化了這一秩序。

布林肯宣布，中國是唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖——其日益增強的經濟、外交、軍事和技術力量又使之具備這樣做的能力的國家。他的講話給人一種印象是將莫斯科降為地區性的麻煩。布林肯補充說，中國直到現在都是美國建立的國際平衡的主要受益者，北京對此表示異議。

中國外長王毅在南太平洋島周遊列國，見證了北京的野心。儘管王毅周遊太平洋島國的成果有限，因為有10個島國拒絕加入賦予北京優越地位的地區協約，這一協約與北京發起的作為擴大其影響力槓桿的“一帶一路”遙相呼應。

然而，這一嘗試顯示了中國在美國及其地區盟友傳統上沒有受到挑戰的領域的自信。繼北京和所羅門群島在4月已經締結的安全協定之後，王毅在訪問期間又與薩摩亞和巴布亞新幾內亞簽訂了雙邊協定。

在6月2日與歐洲媒體的交流中，布林肯的主要副手謝爾曼希望藉助俄羅斯入侵烏克蘭給歐洲帶來的顯著團結，在中國問題上把歐洲國家團結到華盛頓身邊。這位外交官詳細闡述了歐洲國家與中國之間的摩擦，特別是中國與立陶宛的緊張關係，因在其首都設立“台灣代表處”遭到北京制裁。謝爾曼隨後談到莫斯科在襲擊烏克蘭之前與北京締結的 "無上限 "夥伴關係。謝爾曼堅持認為，歐洲遠離中國"數千英里 "，並不能保證使歐洲免遭類似於北京在印度-太平洋地區正在進行的挑釁性謀算。