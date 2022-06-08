耶倫：美國尚未決定是否取消對華加征的關稅

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美國財長耶倫周三表示，拜登政府尚未決定是否修改或取消對中國產品加征的關稅，耶倫曾表示贊成取消部分前總統特朗普對華加征關稅，以保護美國消費者和企業的利益。

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法新社消息，美國前總統特朗普在2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品徵收關稅將於7月6日到期。美國貿易代表辦公室(USTR) 已開始就修改或取消對華關稅進行討論。

美國財長耶倫周三在美國參院一項聽證會上表示，所有關於對話關稅問題"仍在深入研討之中"。耶倫表示，將在未來幾周就此提供更多的"細節"。

耶倫表示，有些對華關稅是不必要的，並且傷害到美國消費者和企業的而利益，"我們正在尋求以一種更好的方式重新調整"。

耶倫並稱，拜登政府承繼了特朗普政府徵收的一系列關稅，我認為這並非適於我們的戰略利益。”耶倫強調：“中國的確犯有我們必須防止的不公平貿易行為，（而且我們必須）確保我們的國家安全，確保我們的供應鏈的安全性，而我們的政策應該必須確保能夠解決這些問題。

對於取消對華關稅有助於減緩通脹，耶倫表示：“我不認為關稅政策是應對通脹的靈丹妙藥。進口商品只佔消費的三分之一。

另外兩項總值2000億美元和1260億美元的中國商品清單將分別於9月24日和9月1日到期。