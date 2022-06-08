聯合國：俄烏戰爭加劇衝擊全球 經合組織警告：世界經濟將付出巨大代價

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聯合國秘書長古特雷斯周三警告，俄羅斯侵略烏克蘭對全球的衝擊正在惡化，可能有16億人受到影響。而經合組織也警告：世界經濟將為俄羅斯入侵烏克蘭付出巨大代價。

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法新社報導，針對俄烏衝突影響，古特雷斯周三在陳述第二份聯合國相關報告時表示："這場戰爭對糧食安全、能源及金融的衝擊是系統性的、嚴重的而且正在加劇。"

古特雷斯表示："對全球民眾而言，這場戰爭可能導致前所未見的饑荒和貧窮浪潮，隨之引發社會及經濟動亂。"

聯合國這份報告指出，估計全球有94個國家"至少在一個方面嚴重暴露於這場危機，而且無法應對"，這些國家總共約佔16億人口。

另據報道，經濟合作與發展組織周三警告，世界經濟將為俄羅斯入侵烏克蘭付出"巨大的代價"。經合組織下修2022年的預測經濟增長率至3%，並預估通貨膨脹將上升。

總部位在巴黎的經濟合作與發展組織由38個發達國家組成，是最新一個預測俄烏衝突將導致全球GDP增率下降的機構。俄烏衝突使食品和能源價格飆升。

經合組織在最新的經濟展望報告中表示，2022年全球生產總值將增長3%，遠低於去年12月預估的4.5%。

經合組織還將成員國通貨膨脹預估值提高一倍，達到8.5%，是1988年以來的最高水準。這個組織的成員包括美國、澳洲、日本以及拉丁美洲和歐洲國家。

經合組織首席經濟學家兼副秘書長布恩（Laurence Boone）表示："世界將因俄羅斯對烏克蘭的戰爭付出巨大代價。"他又說："人道主義危機正在我們眼前展開。"

布恩說："經濟增長下滑和通貨膨脹上升的程度將取決於戰爭如何演變，但很明顯的，最貧窮的人將受到最嚴重的打擊。"

"這場戰爭的代價很高，需要分擔。"

經合組織說，在俄烏戰爭爆發前，2022到2023年的前景似乎"大體上有利"，經濟增長和通貨膨脹原本預計在毀滅性的新冠疫情之後恢復正常。

經合組織說，然而，"俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國因清零政策而關閉主要城市和港口，已經產生一系列新的不利衝擊"。