香港兩度蟬聯全球生活費最高昂城市 但對外派僱員吸引力跌

香港/經濟

香港對海外派駐員工的吸引力雖因嚴謹的防疫措施有所下降，但這無阻香港連續三年成為全球生活費用最高昂的城市。負責調查的機構解釋，香港的物價比往年同期上升3％，雖低於全球通脹率，但由於港元與美元掛鉤而保持強勢，使香港繼續稱冠。

廣告 繼續瀏覽後續

人力資源顧問機構ECA International調查全球207個城市由去年3月至今年3月的一籃子消費品價格後，昨(7日)天公布「生活費用研究」結果，顯示香港生活費是全球最高昂的，與去年和前年一樣；其次是美國紐約和瑞士日內瓦，而英國倫敦和日本東京則排在第四和第五位。當中，東京的跌幅在頭十個高消費城市中最大，一年間下跌三位。

該機構亞洲區域總監關禮廉（Lee Quane）指出，香港生活費用持續高企，生活質素亦不是比其他城市好，加上香港的防疫入境隔離措施和沒有通關時間表，減低了它對人才的吸引力，直言香港有人才流失情況，例如外派僱員會選擇重返原居地或遷到生活質素相近或更好的國家或地區發展，如新加坡和杜拜等。

此外，調查顯示，多個中國內地城市的排名均有上升，當中有四個城市躋身成為全球首十五個生活費用最昂貴的城市，而上海則在亞洲排名第三位，僅次於香港和東京。關禮廉指出，中國內地城市排名上升的主要原因是人民幣兌其他主要貨幣相對強勢，以及中國經濟在調查期間表現較強勁，令內地城市物價高於其他地區。