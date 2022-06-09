中國放寬防控措施，對外貿易回暖

中國/經濟

隨着上海逐步解除嚴格的防疫措施以及北京放寬對疫情的管控，中國5月份進出口均呈增長趨勢。與此同時，中國政府正在加大對出口商的支持力度。

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在中國嚴格的病毒“清零”政策下，上海及整個地區經歷了兩個月的嚴格管控之後解封，經濟局勢立即出現起色。法國經濟《回聲報》引述中國海關總署星期四公布的數據指出，5月份，中國對外貿易回暖。數據顯示：繼4月份3,9%的增長數字後，中國出口一年內增長了16,9%，創下年初以來最快增速。就進口而言，增幅也達4,1%, 與4月份的穩定和3月份的下降形成鮮明對照。

貿易復蘇與上海地區主要基礎設施重啟密切相關，尤其是上海港口在5月底恢復了95%的產能運營。明顯好於4月份，也高出分析師的預期。

不過，報道指出：儘管復蘇對中國經濟前景是好消息，卻仍有許多烏雲籠罩着北京。一些分析師擔心5月的反彈只是一時現象，在接下來的數月時間裡，疲軟的貿易可能再次成為常態。

中國政府已經意識到此一風險，正在不遺餘力地幫助出口商，以因應烏克蘭戰爭導致的世界經濟放緩局面。實際上，中國許多公司已經決定將其生產基地設在越南一類的鄰近國家。這樣做的目的是避免蒙受與病毒“清零政策”相關的損失。

今年5月，北京通過了33項一攬子措施，以推動經濟，特別對出口公司提供財政支持，主要體現在對出口信用保險提供更多支持。