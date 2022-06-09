俄前總統梅德韋傑夫離奇強硬 覬覦普京寶座？

俄羅斯侵烏戰爭

2022年5月9日，俄羅斯前總統，現任國家安全委員會副主席梅德韋傑夫在俄羅斯莫斯科市中心的紅場參加勝利日閱兵，左邊坐着的是俄羅斯東正教大牧首基里爾。

頓巴斯遲遲攻不下來，克里姆林宮瀰漫著一片詭異的氣氛，普京幾乎喪失了笑容，而俄羅斯前總統，目前是強大的俄羅斯安全會議副主席的梅德韋傑夫近日口出狂言，發誓讓烏克蘭人從地球上消失! 這是怎麼啦？幾年前，梅德韋傑夫還被西方視為克里姆林宮的溫和領袖。

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法新社援引分析人士認為，梅德韋傑夫自侵烏戰爭以來，變得戲劇般強硬，完全是因為他沒有可能在普京的陰影之外生存。

星期二，現年56歲，2018-2012曾為俄羅斯總統，2012-2020擔任總理的梅德韋傑夫在他對Telegram賬戶上咒罵烏克蘭人： "我討厭他們。這些混蛋和墮落的傢夥! “他補充說："他們想讓我們，我們俄羅斯死掉。但只要我還活着一天，我就會不惜一切讓他們消失。"

有分析人士認為，初看這段殺氣騰騰的話，梅德韋傑夫似乎指的是烏克蘭人，但又沒有具體點明他的目標到底是誰，烏克蘭人？美國人或更廣泛的西方？

西方人總想在獨裁國家找到相對溫和的有點改革意志的自由派人物，在克里姆林宮，似乎當屬梅德韋傑夫。俄烏戰爭以來他的表現卻讓人大跌眼鏡。他的上述言語甚至讓那些數周以來目睹其修辭愈來愈好勇鬥狠的人都感到震驚。瑞典前外長卡爾·比爾特發推警告：“梅德韋傑夫這是在威脅要消滅烏克蘭人民!”

梅德韋傑夫最近幾周說話都是這種調子。5月12日，他通過以上賬戶宣稱，“西方人武裝烏克蘭，形同打響代理人戰爭，將冒着引爆一場大規模核戰的危險”。5月30日，他威脅說，如果烏克蘭人把西方導彈射到俄羅斯境內，莫斯科將毫不留情地打擊西方“指揮中樞”。

曾有點貌似西方精英的梅德韋傑夫竟然在卡塔爾電視台採訪時聲明："天啟騎士們正在路上，我們只能仰仗上帝。”

梅德韋傑夫這是囂張的挑釁還是絕望的嘶嚎，分析人士認為他這樣做是有所圖謀的。倫敦大學學院俄羅斯政治學教授諾布爾認為，"梅德韋傑夫試圖在一個變得更鷹派和更不容忍的體系中證明自己才是洞若觀火和忠誠不二。

那麼，梅德韋傑夫需要這樣聲嘶力竭嗎？他已經做過了總統，做過了總理，且在普京安排下，擔任強大的國家安全會議副主席？有分析認為，梅德韋傑夫看似什麼都當過，其實一直在普京的卵翼下，並沒有多少自主。

與普京一樣，出生在彼得堡，他政治上的每一步都得益於“導師”普京，學法律出身，本來被視為普京主義“自由一翼”的領軍人物，然而被近年強力上升的軍方及情報界的將領邊緣化了。

普京2000年當選俄羅斯總統，不久便任命梅德韋傑夫為克里姆林宮的行政總管，2005年任命其擔任副總理，2008年，普京受制於憲法規定的不能連續三屆擔任總統，開啟了與梅德韋傑夫的“二人轉”：梅德韋傑夫2008年擔任總統，他“任命”普京擔任總理，四年過後，普京捲土重來，重新成為總統。

梅德韋傑夫擔任總統期間，靠近時任美國總統的奧巴馬，希望重新啟動俄美關係，他愛好搖滾，承認自己崇拜美國搖滾樂團聯合公園（Linkin Park)，且一直精心培植着現代形象，訪問美國矽谷時邀請蘋果創始人喬布斯見面，在推特辦公大樓啟動自己的推特賬戶。

在國際政治層面，梅德韋傑夫與西方靠近最直接的見證就是在安理會對有關利比亞提案表決時，寧肯棄權也沒有使用否決權，這一決定直接的後果使得北約發動軍事干預，推翻卡紮菲政權，引發普京嚴重不滿。這一事件是“二人轉”統治時期出現的極罕見的不協調。

2012年，為了滿足普京的願望，梅德韋傑夫放棄連選總統，普京重返克里姆林宮，二人轉繼續，梅德韋傑夫成為他的總理。

觀察人士注意到：梅德韋傑夫近來語氣越來越激烈，越來越強硬，其實也是一種爭先恐後的反應，是對其他兩位普京的可能繼任者的回應：一位是安全委員會秘書尼古拉-帕特魯舍夫，另一位是議會下院主席維亞切斯拉夫-沃洛金。

就在目前有關普京身體狀況不佳傳言四起的時候，梅德韋傑夫這是在調整姿勢，做好進軍克里姆林宮的準備嗎？但諾布爾認為，他的機會渺茫，因為缺乏支持，特別是在安全部門缺乏支持。不過，也正因為如此， "他可能試圖用他目前的激進論述來彌補這一缺陷"。