北頓內茨克保衛戰：烏軍期盼獲得"扭轉戰局"的重型武器

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烏克蘭軍方周四表示，在烏東重鎮北頓內茨克，烏軍已將俄軍牽制在激烈的巷戰之中，而烏軍已從"盲目防禦"轉為可以在部分地區小規模反攻，烏軍期盼接獲能夠"扭轉局勢"的重型武器。頓涅茨克獲俄羅斯承認法庭周四判處兩名英國人及一名摩洛哥人死刑。

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路透社消息，在俄軍自2月24日開戰以來佔領大片領土的烏克蘭南部地區，烏克蘭國防部稱，烏軍自上周發起反攻後，又在赫爾松附近收付多出失地。

而在烏東戰略重鎮北頓內茨克戰場，雙方否損失嚴重，北頓內茨克成為俄烏戰爭爆發以來最血腥的戰場。

這座工業城市和鄰近的利斯坎斯科（Lyssytchansk）鎮是烏軍在盧甘斯克省最後的控制區，也成為俄羅斯志在必得的戰略要地。烏克蘭安全委員會秘書丹尼洛夫周四接受路透社採訪表示，俄羅斯軍隊將所有力量集中在這裡。他表示，俄軍對烏克蘭部隊日夜轟炸，不惜將俄羅斯士兵當做炮灰。

烏克蘭國民警衛隊自由營（Svoboda Battalion）營長庫茲克（Petro Kuzyk）表示，烏軍目前"災難性地"缺乏反制俄軍火砲的系統，需要"高科技"或重武器，來對俄軍展開反擊。

另據表示，兩名英國人及一名摩洛哥公民，在獲俄羅斯承認地位的"頓涅茨克人民共和國"的法庭上，被判處死刑。罪名是這3人協助烏國軍隊作戰。

頓內茨克分離主義政府法院周四宣稱，英國人亞斯林（Aiden Aslin）、平納（Shaun Pinner）及摩洛哥公民薩阿敦（Brahim Saadoune）作為烏克蘭國際傭兵團成員，試圖"以武力奪取（分離主義政府）政權"，9日判3人死刑並執行槍決，被告一個月內可對判決提出上訴。

據悉，這3人是在今年4月中旬在馬里烏波爾被俄軍俘虜。

英國首相府周四對2名英國公民遭判處死刑"深感關切"。首相約翰遜的發言人表示，"不應以政治目的剝奪戰俘人權"，指出根據日內瓦公約，戰俘享有豁免權，不應因參與敵對行動而受到起訴，英方將持續與烏克蘭政府合作，努力讓這些參與烏俄戰事被俘的英國公民獲釋。

英國外交大臣特拉斯也指出，"這是絕對非法的虛假判決"。

另據聯合國周四表示，自俄羅斯不到4個月前入侵烏克蘭以來，已有近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民。

聯合國難民署（UNHCR）表示："烏克蘭戰爭引發全球極為重大的人類流離失所危機。"

該機構負責更新的烏克蘭局勢相關資料入口網站顯示，自2月24日俄軍入侵以來，共有481萬6923名烏克蘭人在歐洲44個國家登記為難民。

不過，實際上，離開烏克蘭的人數遠超過申請成為難民的人數。難民署數據顯示，截至6月7日，已有超過730萬人從烏克蘭出境，另有230萬人入境返回該國。