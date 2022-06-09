取消新冠防疫限制刺激中國5月份進出口反彈

中國，經濟，新冠防疫

由於逐步取消了嚴重阻礙貿易的新冠防疫限制，中國5月份進、出口在4月份的低迷之後出現反彈，各項增幅超過市場預期。

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法新社報道，中國為應對2020年以來最嚴重的疫情反彈，自3月下旬開始對經濟之都上海實施了2個月的封禁限制，世界最大港口之一的上海港的運行在很大程度處於癱瘓，而隨着5月份一些企業被允許重新生產，中國的進出口貿易恢復增長。

據中國海關總署周四公布的數據，5月份中國出口同比增長了16.9%，超出彭博社此前對經濟學家所做的調查預期，彭博調查預期值為增長7.6%，而4月份中國出口增長僅3.9%，是2020年以來的最低增長。

中國進口5月份也出現反彈，同比增長4.1%，而4月份的進口停滯，與前值持平。經濟分析同樣預期了5月份進口的復蘇，但程度較輕，為增長2.3%。

標普全球市場情報公司的經濟學家拉吉夫•比斯瓦斯（Rajiv Biswas）告訴法新社，隨着防疫限制的逐步解除，上海周邊廣大地區的 "物流在5月有明顯改善"。 "上海港的日集裝箱吞吐量在5月24日恢復到正常水平的95%"。而在疫情限制最高峰期的4月，據指上海港僅50%運行，“因此這造成很大的差異”。

數據同樣顯示，5月份中國貿易順差躍升至787.6億美元，4月份該數值為511億美元。

在對居民和經濟進行了兩個月的艱苦遏制之後，上海6月初取消了大部分防疫限制。北京在上個月爆發疫情後疫情傳播速度放緩，近幾天城市運行也已恢復近於正常。比斯瓦斯表示，這一狀況將促使消費得以 "恢復"，從而使下半年進口或出現更明顯的反彈。