台灣立法院長面告法國國會訪團台灣中國一邊一國

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台灣立法院長游錫堃今天當面告訴法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）等人，台灣與中國一邊一國，是鐵錚錚的事實；葛利歐則表示，他們支持有言論自由的台灣，就算收到中國駐法國大使館的信函，他們也不會退縮！

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來台訪問的葛利歐（Joël Guerriau）今天率領訪團成員拜訪台灣立法院。擔任立法院「台灣與法國國會友好協會」會長的民進黨立委蔡適應也在場歡迎。

游錫堃致詞說，感謝葛利歐長久以來支持與法國一樣擁抱自由、尊重人權的台灣；在葛利歐及國會友台小組的積極促成之下，法國參議院去年通過了「支持台灣參與國際組織工作」的友台決議案，這對日夜遭受鄰國霸凌的台灣意義重大。

另外，他也感謝法國政府關注台海安全，今年5月的世界衛生大會（WHA）首度展現堅定的友台立場，並將台灣納入法國的印太戰略中。

游錫堃也告訴訪團，台灣是主權獨立的國家。根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

他呼籲全世界其他民主國家的更多國會議員，連手對抗「威權獨裁體制」，共同守護「自由民主價值」，也期待中國全體人民，未來不久的某一天，也能與台法一樣共享自由民主的普世價值。

葛利歐致詞時，響應游錫堃的講話內容指出，游錫堃很明確也很勇於表達出台灣人和中國人之間的差異，這個差異相當巨大，在台灣有民主的選舉，人民選出自己的代表。

葛利歐說，台灣面臨國安方面的問題，因為在日常生活中遭受到各式各樣的攻擊，儘管如此，台灣還是撐住了，而且在某些方面成為典範，譬如台灣在防疫上表現亮眼。他說，但是因為中國阻撓，台灣卻無法參加世界衛生組織（WHO）。

談到支持台灣參與國際組織，葛利歐還說，為什麼不讓台灣也參與國際刑警組織，一起對抗打擊恐怖主義。他指出，台灣的表現比一些國際組織成員出色。

葛利歐還說，法國和台灣的國會議員都能將心中的話說出來，而不是像在中國，人民不能把心中所想的表達出來。他說，有言論表達自由的法國參議員堅決表達對台灣的支持，就算收到中國駐法國大使館的信函，他們也不會退縮。

致詞結束，葛利歐邀請法國訪團成員起立，向台灣的表現致敬，同行的團員則起立並鼓掌；葛利歐說，「台灣萬歲，法國萬歲。」