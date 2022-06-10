愛麗舍宮：馬克龍訪問基輔日期尚待確定

法國/烏克蘭/歐盟

法國總統府周五宣稱，法國總統馬克龍下周將訪問羅馬尼亞和摩爾多瓦，向受到烏克蘭戰爭影響的國家表達支持。"馬克龍對烏克蘭首都基輔的訪問日期尚待確定。法新社稱，馬克龍此行可能與烏克蘭加入歐盟的候選資格審查的結果有關。據傳歐盟委員會下周將建議給予烏克蘭歐盟候選國地位。

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法新社消息，愛麗舍宮周五宣稱，馬克龍將於下周二前往羅馬尼亞，並將與羅馬尼亞總統約翰尼斯一起前往北約基地，視察駐紮在那裡的法國軍隊。馬克龍將明確表達對北約及歐洲盟友的承諾。目前，有500法國士兵駐紮在此，法國並部署了最先進的地對空導彈。

馬克龍於周三前往摩爾多瓦，以表達法國對這個受烏克蘭戰爭影響國家的支持。摩爾多瓦於3月3日提交了加入歐盟的申請，烏克蘭（2 月 28 日）和格魯吉亞（3 月 3 日）也分別提交加入歐盟申請。

愛麗舍宮稱，目前尚未為馬克龍訪問烏克蘭進行“準備”。(馬克龍對基輔的訪問）將在“時機成熟”時進行。愛麗舍宮稱，馬克龍將能夠傳達出“非常實用的信息”並“對澤連斯基總統最有用的時候”進行。

法新社稱，(馬克龍）此行可能與烏克蘭加入歐盟的候選資格審查的結果有關。烏克蘭入盟申請應在6月23日至24日在布魯塞爾舉行的歐洲峰會上討論。

另據美媒周五引述知情人士報道，預料歐盟委員會下周將作出建議，即提議給予烏克蘭歐盟候選成員國的地位，這將是邁向歐盟成員國路途上的關鍵一步。

報道引述不願透露姓名的知情人士稱，有關建議將需要經辯論與採納，而且將附帶條件，這些條件與法治及反貪污立法相關。

報道稱，目前還沒有快速捷徑讓烏克蘭可加快程序，烏克蘭仍需要克服來自多個國家的反對意見，這些國家反對擴大歐盟。

如果歐盟委員會正式給予建議，還需歐盟各成員國批准，烏克蘭才能正式獲得候選成員國地位。歐盟領導人6月23日至24日將在布魯塞爾討論此事，但報道稱，有多個國家已表態反對，認為不應向烏克蘭給予優先於現有申請國的待遇。