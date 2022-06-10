戴耀廷、楊森等三民主人士被褫奪勳銜 台國民黨人陳之望亦被「搣柴」

香港/政治

在候任特首李家超聲言要把香港發展成更包容的城市之際，港府刊登憲報，撤銷或被判刑或入獄的民主黨前主席楊森、前副主席單仲偕及香港大學法律學院前副教授戴耀廷的勳銜，「搣柴」(降級之意)即日生效；另亦撤銷曾為台灣國民黨中央委員的香港浸信會愛群社會服務處前主席陳之望的太平紳士身分。當中，陳之望似未合乎當局啟動褫奪勳銜之門坎要求。

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自2019年反修例運動之後，多名民主派人士被判刑超過一年，符合當局啟動褫奪勳銜程序的門坎，當中包括因參與未經批准集會的民主黨前主席胡志偉和工黨前副主席的議員何秀蘭，將於明(11日)天出獄的何秀蘭，未知會否被褫奪其太平紳士身分。根據公開紀錄，港府一般會委任熱心公益事務人士或對香港社會有貢獻者成為太平紳士，他們其中一項職責是巡視諸如監獄等羈押院所，接受被扣留者的投訴；另外亦可監理或接受市民宣誓。

根據授勳及嘉獎制度，倘獲授勳或嘉獎人士因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，港府均會考慮是否須要褫奪其勳銜或獎狀。而當局過往回復傳媒時均表示，會按既定機制，在所有法院法律程序或其他法律訴訟程序完結後，並視乎案件最終裁決，考慮應否褫奪判刑人士的勳銜及撤銷其太平紳士的委任。

在今日刊憲的四名被褫奪勳銜或太平紳士身分的人士中，曾獲銀紫荊星章和獲委為太平紳士的楊森和單仲偕，均因2019年參與未經警方批準的「10.1」國殤遊行而被判監14個月，楊森早前已刑滿出獄，獲判緩刑兩年的單仲偕則已離港。單仲偕去年中被網媒《香港01》問及可能被褫奪勳銜時已表示：「無所謂」，更有心理準備，因為以在囚的民主派人數來看，不會對當前的政治空間有任何瑕想。

銀紫荊星章屬香港特區勳銜制度中的第三級，僅次於大紫荊勳章和金紫荊星章，自1998年起頒予長期擔任公共事務及志願工作的領導人物。楊森於2009年獲頒「銀星」時，港府在嘉許語中讚揚他致力為弱勢社羣謀取福祉，就民生議題提供寶貴的意見，並促進小區與政府之間的溝通。至於2007年獲頒「銀星」的單仲偕，港府嘉許他「在公共和社會服務方面，表現卓越，尤其在促進本港信息科技業的發展，以及推動社會各界更廣泛應用信息科技方面，貢獻良多。」

至於被港府嘉許為「致力推動基本法及人權方面的公民教育，貢獻良多」而於2001年獲頒榮譽勳章的戴耀廷，早前因為發起2014年的佔領行動而被裁定串謀幹犯公眾妨擾罪，判監一年四個月；另外，他亦承認在2016年立法會選舉中宣傳「雷動計畫」而沒有申報，被判囚10個月。其次，戴耀廷因為涉嫌組織或參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」罪，正在還柙。

另外，今日被撤銷太平紳士委任的陳之望，曾是浸信會愛群社會服務處主席，

公開數據顯示，他在一宗質疑其博士學位的民事訴訟中，未有按法官要求提交學歷正本，被裁定藐視法庭而判監6星期。

陳的刑期低於港府啟動褫奪勳銜或獎狀程序的判監一年門坎，但根據維基百科資料，陳之望是台灣國民黨第二十屆(2017至20年)的中央委員會委員和該黨港澳總支部常委，本台向行政署查問陳之望被撤銷太平紳士委任是否與其台灣國民黨身分有關，中午時未獲回復。 翻查公開數據，曾被褫奪勳銜的政治人物包括前政務司長許仕仁和政協劉夢熊，當中，許仕仁因公職人員行為失當和串謀向公職人員提供利益等五項罪名，判監七年半，港府於2018年刊憲褫奪其大紫荊勳章和金紫荊星章，又撤銷其太平紳士委任，是特區成立以來，惟一一個被褫奪最高勳銜的大紫荊勳章受勳人。