日本12次成為安理會非常任理事國 史上第一

日本/聯合國

聯合國大會9日開會改選由15個國家組成的安理會中將於年底任期結束的5個非常任理事國，亞太地區統一候補日本當選，這次選舉聯合國安理會成員國，有193個聯大成員國在聯合國大會上進行了投票，日本得到了184個國家的支持。從明年1月起，任期兩年。日本自2016-2017年以後再入安理會，這也是日本自1956年加入聯合國以來第12次成為安理會非常任理事國，在聯合國會員國中次數最多。

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針對俄羅斯入侵烏克蘭和朝鮮連續發射彈道導彈，安理會未能採取有效措施。聯合國憲章、國際法和以往安理會的決議被忽視，聯合國成員國的不滿情緒有所增加。日本外相林芳正就此表示：“我們的目標是維護和加強以法治為基礎的國際秩序。”

非常任理事國按區域組選定，日本是亞太地區的統一候補，這事實上也是一種信任投票，在這輪投票中，日本取代了任期到今年年底的印度。

日本官房長官松野博一在10日午前的記者會見中就日本當選聯合國安理會非常任理事國指出：我們將通過與各國的密切溝通和認真對話，為發揮安保理的作用展開合作，為強化基於法制的國際秩序而努力。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭和朝鮮的推進核導開發，松野表示：“安理會沒有有效運作，現在是考驗安理會的時候。另一方面，許多國家持續期待包括安理會在內的聯合國能夠打開局面，這也是事實。”

針對日本自2016-17年以來第12次成為安理會非常任理事國，為聯合國歷史上最多一事，松野強調，“這體現了各國對於日本能夠為聯合國做出貢獻充滿信心”。為實現日本成為常任理事國的目標，松野指出：“通過日本作為非常任理事國的活動，展示日本能夠為維護國際社會和平與安全做出貢獻的能力和意願，希望為包括日本加入常任理事國在內的安保理的改革增添力量。”

安理會由5個常任理事國和10個非常任理事國組成。非常任理事國按地區分配名額，改選需要得到聯大（193個國家）投票國三分之二的支持，日本之外，非洲的1個名額莫桑比克當選，中南美1個名額厄瓜多爾當選，西歐及其他的2個名額為瑞士和馬耳他當選，上述國家均為統一候補，無競爭對手，投票實際上都為信任投票。