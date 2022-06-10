美國明星投資商Ray Dalio：美國正處於與中國和俄羅斯開戰的邊緣

俄羅斯侵烏戰爭

在台灣問題上，美中關係日益惡化，德國也對中國更為戒備。

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據德國《明鏡》周刊報道，中美兩國防長會晤顯示，兩國離得有多遠。中國防長魏鳳和威脅美國防長說，“如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。”近年來，兩個世界大國的關係日益惡化。在安全問題上尤其問題多多，其中包括台灣、南中國海和烏克蘭戰爭。上個月，美國國務卿布林肯稱中國為長期內對國際秩序的最大挑戰。中國認為台灣是一個逃離的省份，應該與大陸統一，必要時通過軍事力量達成統一。美國在這個問題上奉行的是戰略模糊路線。雖然美國保證支持台灣建立起防禦能力，但沒有明確承諾在發生戰爭時向該島提供援助。美國國防部周五重申，美國仍然致力於長期的一個中國政策。但美國日前向台軍售，引起中國強烈反對。中國防長魏鳳和在兩國防長會晤上發出的威脅顯示，他走的顯然是對抗美國的路線。

《明鏡》周刊還發表了對美國對衝基金經理和億萬富翁 Ray Dalio 的採訪。達里奧被認為是危機專家。他預測西方面臨黑暗時期，“美國正處於即將與中國和俄羅斯開戰的邊緣。”

德國《世界報》報道說，由於普京對烏克蘭發動了戰爭，德國已經停止與俄羅斯科學家的合作。現在，德國聯邦研究部也希望“非常嚴格地審查”與中國的研究合作。北京的間諜活動也被認為是雙邊關係上的一個沉重包袱。多年來，科學界一直在討論，在什麼條件下可以與專制國家的科學家進行聯合研究。到現在為止，德國信奉的是研究自由第一。但烏克蘭戰爭改變了這一基調。專家認為，“如果中國襲擊台灣，那就跨越了紅線”，與中國的科研合作就不能再繼續。