美國消費物價飆漲 拜登：必須迅速行動降低通膨壓力

美國/經濟/通脹

美國總統拜登周五表示，必須採取進一步行動，迅速減緩美國的通脹，拜登並稱這是他的“經濟優先要務”；美國5月份消費價格創下40年來新高。美國財長耶倫預料，美國經濟不會陷入衰退，但增長速度會放緩。

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美國勞工部周五公布的統計顯示，美國5月消費者價格指數較去年同期飆漲8.6%，高於4月的年增8.3%。並刷新了1981年12月以來的通脹紀錄。

根據報告，能源價格在過去一年來飆漲34.6%，是2005年9月以來最大漲幅；糧食價格上漲10.1%，為1981年3月以來首次漲幅超過10%。

拜登將物價飆漲主要怪罪於"普京通膨"（Putin's Price Hike），因俄羅斯總統普京2月底揮軍入侵烏克蘭導致物價加速上漲。

拜登周五在聲明指出："在我們持續致力捍衛烏克蘭自由之際，我們必須做得更多、更迅速地將美國物價降下來。"

另據報道，美國財長耶倫表示，她預料美國經濟不會陷入衰退，但增長速度絕對會放緩。

耶倫在《紐約時報》一個活動上說，消費者支出非常強勁，投資支出穩健，她不認為美國經濟會陷入衰退。

她表示："我知道民眾因通脹而非常苦惱，這是正確的，但沒任何跡象表明經濟即將衰退。"

她說看到一條通往軟着陸的道路，可避免經濟衰退。

耶倫並指，她認為汽油價格不會很快回落。