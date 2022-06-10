美國財政部報告: 中國繼續被列入彙率操縱國觀察名單

美國/中國/彙率

美國財政部周五公布彙率報告，去年被視為符合彙率操縱3項標準的台灣、越南情況改善，符合項目減少，改被列入觀察名單。中國則繼續被列入彙率操縱國觀察名單。美國財政部沒有將任何貿易夥伴列為彙率操縱國。

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中央社消息，美國財政部周五公布彙率報告，檢視2021年度美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外彙政策。

報告沒有點名任何貿易夥伴為彙率操縱國。至於連續被2021年4月及12月報告點名符合3項檢視標準的台灣與越南，2021年符合少於3項標準，改列觀察名單；但報告指出，美國會持續對台灣、越南宏觀經濟與外彙政策進行深度分析，直到他們在至少連續2次報告中不再符合任何標準。

針對台灣，報告表示，美國財政部2021年5月與台灣進行雙邊磋商，討論頗具成效，有助雙方就美方所關切台灣彙率行為等相關政策議題，達成共識。報告說，財政部會持續與台灣當局密切磋商。

另有10國持續被列入匯率操縱國觀察名單，包括中國、日本、韓國、德國、意大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國與墨西哥。

報告點名北京表示，中國沒有公布外彙干預數據，彙率機制主要特性也欠缺透明度，使中國成為重要經濟體中的離群者（outlier），美國財政部未來會密切關注中國國有銀行外彙行為。

雖未被正式認定為彙率操縱國，報告指瑞士符合3項標準，美國將持續與瑞士加強雙邊磋商。瑞士2020年12月、2021年4月曾被認為符合3項標準，但2021年12月僅符合2項，改被列入觀察名單。