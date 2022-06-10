習近平"毫不動搖"清零 上海又開始測核酸

上海防疫清零

中國國家主席習近平再要求"毫不動搖"堅持“清零“戰略，上海2500萬人口中的一半今天周五準備進行新的全面篩查。

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在國家層面，中國衛生部周五報告了73個新增陽性病例，包括北京的8個和上海的11個。

據法新社今天引述中國官方新聞社的報道，中國國家主席習近平強調，中國應該"毫不動搖地堅持動態清零戰略"。

上海市長辦公室周四宣布，七個區的所有居民將從周六開始接受核酸（PCR）測試。總共涉及大約1400萬人。在幾個區，居民將被限制在家裡，直到所有的核酸樣本被採集。

這一宣布是在該市擺脫封鎖不到兩周後作出的，封鎖的特點是食品供應問題和一些憤怒的居民與當局之間的緊張關係。

自上周以來，上海的大多數居民已恢復了接近正常的生活，人們可以重返餐館、酒吧和公園。

封鎖政策對酒店和餐飲業、企業和工業生產造成了沉重打擊。中國政府正試圖在根除病毒和限制封鎖的經濟影響之間找平衡。

據許多經濟學家的說法，由於封鎖和供應鏈中斷造成的企業倒閉，中國今年將難以實現其 "5.5%左右"的增長目標。世界銀行本周已將其對中國增長的預測大幅下調至4.3%。

上海港是世界上最大的港口之一，4月初的全面封鎖對該地區的企業是一個重大打擊，並對全球增長造成了衝擊。

法新社說，北京中央政府和習近平的堅決捍衛的清零戰略的動機是許多老年人沒有接種冠狀病毒疫苗。但這一政策需要大量的後勤、人力和經濟資源。