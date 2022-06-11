台灣問題美中交鋒 北京威脅不惜一戰

中美關係

2022年6月9-10日，新加坡香格里拉安全會議，美中在台灣問題上針鋒相對。

美中兩國國防部長新加坡面對面會談時針鋒相對，中國國防部長魏鳳和警告對方，中國為阻止台灣“不惜一戰”。台灣則批北京相關說法“荒誕”。

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美國防長奧斯仃與中國防長魏鳳和利用在新加坡出席香格里拉安全對話的機會會面。中國國防部發言人吳謙會後在媒體吹風會上稱，魏鳳和在會上警告，“如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何“台獨”分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。”。

稍早中國國防部官網發布的簡短新聞稿並沒有這一段“不惜一戰”的說法，只是稱“以台治華”不會得逞，反對美國對台軍售，並稱“堅決粉碎台獨圖謀”等等。

鳳凰網播出的視頻顯示，魏鳳和事後對中國媒體稱：與美國防長的談話“很坦誠，也順利”。

美國防長奧斯仃在會談時則警告中國“避免對台灣採取破壞穩定的進一步行動”。奧斯仃重申台海和平穩定的重要性，反對單方面改變現狀。

美國國防部會後發布的聲明說，奧斯仃在會晤中重申了美國在台灣關係法、美中三個聯合公報以及六項保證指導下長期奉行的一個中國政策。

美國國防部的聲明還表示，雙方還討論了全球以及地區安全問題，包括朝鮮問題和俄羅斯侵烏戰爭。奧斯汀在會晤中談到了兩國負責任地管控競爭同時維持通訊管道暢通的必要性。

中國軍方發言人則稱，魏鳳和在會上說：“誰想在烏克蘭問題上借題發揮，損害中國權益，我們必須堅決反制”。

儘管在台灣問題上激烈交鋒，中國國防部發言人吳謙總結稱：“這是一次坦承積極，富有建設性的戰略溝通”。“下一步雙方將通過軍事外交渠道，商討兩軍交流合作事宜。”

根據中央社報道，台灣外交部發言人歐江安就美中防長會談表示，對美國政府再次以具體行動支持台海和平穩定表達感謝，強調“中華民國台灣是主權獨立國家”，中方相關表述是“荒誕說法”。

另外，台灣中華民國總統蔡英文10日晚間對“哥本哈根民主峰會”發表視訊演說時表示，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力。

主持“哥本哈根民主峰會”的北約前秘書長拉斯穆森9日對美國『新聞周刊』表示，烏克蘭戰爭可能導致北京延後侵台。因為中國看到，俄羅斯侵烏後，西方團結起來，向烏克蘭運送武器，並對俄國實施命中要害的制裁。“中國當局也意識到，一旦他們對台動武，可能遭受與俄羅斯一樣的待遇”。