唐山女子遭群毆 官媒曲筆裝中立

中國婦女

中國河北唐山一夥肌肉爆爆的壯男餐館圍毆幾位無辜女子事件，因為相關視頻在社交網絡的廣泛傳播，激起全社會的憤怒，現在中國官媒也加入了進去，慷慨激昂地怒斥，大有“嚴打”之勢。

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但一些網民指出，此事只是冰山一角，社會對女權的不尊重相當普遍。有人舉例說，街頭流氓成性的潑賴也就罷了，就連北京青年報第一時間對這件“社會新聞”的報道，令人瞠目，看了你根本分不清誰是暴徒!

該報“北京頭條”6月10日涉及唐山群毆女子事件相關報道的關鍵細節是這樣描述的：“網傳監視視頻顯示：一名男子靠近幾名女子的餐桌後與對方交談，幾秒鐘後雙方開始由推搡直至爆發了肢體衝突，雙方扭打到一起後，幾名男子從店外衝了進來加入了戰局，對抗幾名女子”。

真是“獨具慧眼”，偏偏與其他網民從“網傳監視視頻”看到的場面不同。該報把幾名男子走進餐廳後其中一位轉身向前，騷擾一位坐在前面的女子說成“與對方交談”，男子似乎把手放在女子背上，被女子推開，然後男子開打，卻被描繪成“雙方開始由推搡直至爆發了肢體衝突”，各大一棒，把起惡的一方與遭到挑釁的一方一筆化為對等的“雙方”。視頻上明明是那男子先打了過去， 不肯束手待斃的女子起而反抗，卻被寫成雙方推搡，“雙方扭打”，完全是一場平等的戰鬥。後面的描繪更令人吃驚，明明是以眾欺寡，兩名女子先後被九名男人打倒在地，北青的文章卻興緻勃勃地寫成，“幾名男子從店外衝了進來加入了戰局”， “對抗幾名女子”，這是在“對抗”么，畫面上，兩名女子被打倒在地，一名被拖到店外繼續暴打......

唐山市當局周六稱，已抓獲“尋釁滋事”的九名男子。被傷害的四名女子中，兩人住院，另外兩位輕傷。一幫青壯男人，竟可在人人進出之酒館欺侮騷擾女性，不能遂意，便拳打腳踢，有不少網民揭露，絕非河北唐山才有此事!

澎湃新聞報導，在中國裁判文書網以“女性”、“毆打”、“搭訕”、“騷擾”等關鍵字搜尋後發現，過去幾年間已發生數起女性因拒絕搭訕而被毆打成傷的案件。但有些網民指出，沒有打成“案件”的，沒有引起官司和官媒報道的，被壓下來的多得不計其數。另外，家庭暴力問題在中國也相當嚴重，法新社引述官方的中國婦女聯合會2013年公布的調查顯示，大約四分之一已婚女子遭受家暴。

唐山女子遭群毆暴力事件只是被人把視頻傳輸上網，才引起全社會憤怒，才遭至官媒厲聲譴責，而造成這種光天化日下欺凌女性的根源又在哪裡呢？這種每每以“嚴打”匆匆了事的行為，又能在多大程度上解決社會的愚昧，對女人的敵視，對弱者的霸凌呢？

有網友批評，現在連官媒也怒不可遏，顯得比任何人都還要公正，殊不知，官媒日常報道存在的那種文過飾非，掩蓋真相，一切只是為了宣傳需要，不正是社會風氣敗壞，乃至好壞難辨的助推器么？