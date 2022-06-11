法國防長：法國將加強並升級在亞太地區的軍力部署

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法國國防部長勒科爾努周六在新加坡"香格里拉對話"中宣布，儘管烏克蘭發生危機，法國將加強並升級在亞太地區的軍力部署，法國不會因俄烏戰爭轉移視線，因"印太穩定也是歐洲議題"。

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法新社消息，勒科爾努周六在"香格里拉對話"亞太國防與安全論壇上接受提問時表示："有些夥伴擔心並疑惑烏克蘭危機是否會轉移印太地區焦點，是否會讓法國重新思考在印太地區的投入，這是絕不可能的。"

他在演說中指出，明年法國"將持續強化與現代化我們常駐部署軍力"。2025年前，印太會有6艘全新海洋巡邏艦，其中兩艘今年起就會出現在太平洋，"進行巡視與主權任務"：一艘駐守法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie），另一艘則在法屬波利尼西亞（Polynésie）。

目前法國在此區有4艘巡邏艦，因此法國等於將新增2艘巡邏艦，且皆為全新型號。

此外，空軍戰力也將升級，"5架太平洋地區的獵鷹號也將由5架新型號代替"。法國今年在亞太地區以"飛馬22"（Pégase 22）為名的主權任務，預計也將以陣風戰機（Rafale）搭配軍事運輸機A400M。

勒科爾努強調，法國軍力將持續參與多場多邊軍事演習，其中有幾場將由法國主持，目的是"在該區維持重要的存在，以顯示法國對亞太地區穩定的承諾"。

他並表明，法國印太策略"沒有針對任何國家"，只是支持多邊防禦機制。

勒科爾努表示，法國也希望加入東盟國防部長擴大會議，該組織集結東盟以及8個區域國家，包括美、中兩國。

勒科爾努並在推特上強調，印太與歐盟安全息息相關。他表示"以歐盟輪值主席國身分，我重申：印太議題也是歐洲議題；歐洲安全威脅也對印太帶來影響。"

勒科爾努在另一則推文中稱法國為"印太國家"，並承諾透過多邊途徑與夥伴關係維護區域穩定安全。

中央社援引法媒分析，去年澳洲無預警終止合作打造傳統動力潛艦艦隊的計畫，並在面對中國日益增長的威脅下，改宣布與美、英締結"澳英美三方安全夥伴"（AUKUS）聯盟，使法國亞太戰略氣勢大幅受挫。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周六稍早宣布，將就取消與法國的潛艦交易一事，與法國海軍船舶集團（Naval Group）達成5億5500萬歐元和解協議，預計兩國關係與合作將迅速重建。

對此勒科爾努在新加坡向記者表示，這份協議"讓法澳雙邊關係翻開新的一頁，得以放眼未來"，而且與澳洲的關係"十分珍貴"。