中共二十大前瞻

中國國家主席習近平出席了2022年4月8日在北京人民大會堂舉行的北京冬奧會和殘奧會榜樣的表彰儀式。2022年6月9日，習近平在四川考察時又強調繼續清零不動搖。

中共總書記習近平在相隔一個月後，再次出乎意料發出堅決清零不動搖的命令。此刻中國的疫情比本來就不太嚴重的數月前更不嚴重，習近平為什麼還要堅持虛無縹緲的清零？

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觀察人士最直接的感覺是，這應該與國務院總理李克強近日主持召開的10萬人大會以及國務院下達的“九不準命令”有關。

引起海內外強烈關注的上海封城進入末期後，中國社會反對僵化清零的呼聲越來越多，不少人以為當局或可採取靈活政策，像大多數國家那樣，以較科學較開放較少造成次生災害的方式管理疫情，所以習近平突然重申清零令人意外。因為清零，封城，已給中國經濟帶來了嚴重惡果。 『彭博經濟』甚至預測，中國今年經濟增長可能歷史性跌至2%。

但是習近平利用去四川考察的機會再次重申清零。他說，“要毫不動搖堅持動態清零總方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痹思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。”

習近平說“排除干擾”堅持動態清零，他這裡指的干擾應不會是來自某個街區，甚至某個城市試圖採取的與嚴酷清零略有區別的防疫措施，而針對的應是能夠削弱其嚴酷的清零政策，從而為發展經濟創造空間的具有一定決策能力的人物。眾所周知，近來推出一系列措施“救經濟”的，就是中國國務院總理李克強。

面臨經濟衰退的嚴重惡果，李克強主持的中國國務院數周來推出一系列措施，而國務院6月5日發布的直接針對防疫的“九不準命令”，可能是導致習近平再次強調堅決清零不動搖的導火索。

“九不準”的核心意思是，要求堅決防止疫情防控措施簡單化，一刀切和層層加碼，不準隨意擴大限制出行範圍，不準隨意延長中、高風險地區及封控區的管控時間，不準隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍，不準對符合條件返鄉的高校學生採取隔離等措施等等。

習近平一刀切的清零政策嚴重挫傷中國經濟， “九不準命令”就是針對“一刀切”而來。有分析認為，並不能簡單地把“九不準”解釋為針對習近平的清零而來，應該是清零政策破功後，採取的比較務實的補救辦法，如果將此解釋為是“救經濟派”與“清零派”的鬥爭，似乎有點牽強，但“九不準”明確包含着着否定粗暴清零的信息。

這個事實上有點掏空清零政策的“九不準”，也是打着“在動態清零總方針的前提下”的旗號進行的。但“九不準”與“動態清零的總方針”是矛盾的。動態清零，就是在一個小區發現幾例確診病例後，為阻止蔓延，立即採取封閉小區的嚴厲隔離政策，封閉小區通常是封城的前奏，上海，西安，鄭州都是一個路子。

世界上許多國家面對毒性不強，傳染超快的奧米克戎變種，普遍採取開放式應對，因為這種病毒你無法把它封鎖在一座小區，一座城市，甚至一國之內，封鎖不是良策。中國領導人習近平把早期應對疫情時採取的一套強制隔離斬斷傳染鏈的措施視為親自指揮取得的行之有效的辦法，進而總結為動態清零政策，但推及奧米克戎變種，不但不奏效，人為製造的人道災難遠遠超過疫情本身帶來的災難，上海的例子已經最好的說明。

清零造成的最大災難，就是封城切斷了供應鏈，切斷了經濟活動，給中國經濟帶來不可估量的嚴重後果。也就是在經濟惡果頻現的背景下，李克強頻頻推出緊急措施補救。海外媒體一時有諸多分析，認為面對經濟崩潰的威脅，黨內對習近平的不滿再次凸顯，內鬥加劇，習近平為保住二十大順利連任，不得不後退一步，李克強有了出面領導救經濟的可能，救經濟救成功了，也仍可以歸到習近平親自指揮的名下。華爾街日報分析相關報道分析，李克強正在從習近平的陰影中走出來，任期還剩幾個月的李克強，本人也希望能夠對未來的總理人選產生影響。

在 “九不準”出台前，5月25日，李克強召開旨在穩住經濟的10萬人大會，在習近平很早就攬走本屬於李克強主管的經濟大權、很少給其話事權的機會之後，李克強走上第一線主持大會，『北京之春』榮譽主編胡平分析，應該是李克強的主意贏得了幾個政治局常委的贊同，習近平不高興也不能不允許。另有分析人士認為，聲勢浩大的10萬人大會凸顯了李克強在“救經濟”中的主導作用。

李克強講話中提及，3月4月以來，就業、工業生產、用電，貨運指標嚴重下行，比2020年疫情最嚴重時期造成的衝擊還大。李克強講話似有意避免在習近平念茲在茲的抗疫問題上觸礁，他這樣表述，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，疫情防控需要財力物力保障，保就業保民生防風險都需要發展來支撐。他的話其實是在暗示，一切都離不開經濟，經濟垮了，還談什麼疫情防控。

從推出一系列拯救經濟的措施到主持10萬人大會，再到明確針對動態清零的“九不準”，中共黨內務實一派的力量似在凸顯出來。有分析指出，這可能讓習近平感到一種威脅，對他而言，維持清零，實際上是在維持一尊的地位，維持親自指揮親自部署的英明領袖的形象，清零決策，應成為他二十大連任的最有說服力的功績之一，這可能就是為什麼習近平再次出面提醒堅決清零不動搖的重大原因。

清零已經成了習近平製造的讓黨內服從的政治戒條，堅決清零，誰不堅決，誰就是異己，誰想轉向，就要排除干擾，為了在二十大順利連任，習近平不顧一切。

即使現在疫情在北京街頭已變得星星點點，只要這裡那裡，出現幾例，習近平要求“堅決清零不動搖”的理由就存在。清零成了習近平壓制異己，保持威望的重要手段。