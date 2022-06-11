路透社：德法意領導人據報月底前到訪基輔會晤澤連斯基

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德國《圖片報》周六引述法國和烏克蘭政府消息人士報道，德國總理朔爾茨與法國總統馬克龍和意大利總理德拉吉，將於本月底的七國集團峰會前到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。

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路透社報道，一位德國政府發言人向路透社表示，"我們無法證實這一消息"，而法國總統府愛麗舍宮與意大利政府也沒有立即回應路透社關於證實這一消息的請求。

自俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭以來，法、德、意三國領導人都沒有到訪過基輔。

路透社稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國總統馬克龍"經常"與俄羅斯總統普京通電話，旨在爭取俄烏雙方達成停火併啟動基輔和莫斯科之間的實質性談判，但到目前為止沒有取得成果，也引起部分東歐和波羅的海國家的批評。

德國自2022年1月起擔任G7輪值主席，G7領導人峰會預定6月26日至28日在德南巴伐利亞邦阿爾卑斯山區艾爾莫城堡（Schloss Elmau）召開。

法國總統府愛麗舍宮周五表示，馬克龍下周出訪羅馬尼亞及摩爾多瓦，但目前尚未為馬克龍訪問烏克蘭進行“準備”。總統府的消息稱，馬克龍對烏克蘭的訪問"將在時機成熟時進行"。而法新社稱，(馬克龍）此行可能與烏克蘭加入歐盟的候選資格審查的結果有關。