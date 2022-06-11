馮德萊恩再訪基輔：下周末前完成烏克蘭申請歐盟候選資格評估

歐盟/烏克蘭/俄羅斯/基輔

歐盟委員會主席馮德萊恩周六訪問基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論烏克蘭加入歐盟的申請。馮德萊恩承諾，下周對烏克蘭加入歐盟申請作出回應。周末，俄軍砲轟北頓內茨克化工廠，漏油引發猛烈大火。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，馮德萊恩在與澤連斯基會晤後舉行簡短新聞發布會。馮德萊恩說：“今天的討論將使我們能夠在下周末之前完成我們(對烏克蘭申請加入歐盟）的評估”。她並強調，烏克蘭在申請候選資格方面“做了很多”，但“還有很多工作要做”，尤其是在反腐敗方面。

澤連斯基說，對烏克蘭和歐盟來說，這是決定性時刻。

歐盟委員會主席馮德萊恩隨後與烏克蘭總理什米加爾進行了會談，這是她自戰爭開始以來第二次訪問基輔，上一次訪問是在4 月8日。

法新社稱，兩位領導人討論了關於烏克蘭與歐盟協調的技術性問題。什米加爾在社交平台發文稱，“這是烏克蘭加入歐盟的實際具體步驟，將增強雙方的力量並有助於我們擊敗敵人”。

美國媒體此前在引述知情人士報道，預料歐盟委員會下周將作出建議，即提議向烏克蘭給予歐盟候選成員國的地位，這將是烏克蘭邁向歐盟成員國路途上的關鍵一步。如果歐盟委員會正式給予建議，還需歐盟各成員國批准，烏克蘭才能正式獲得候選成員國地位。

法新社稱，烏克蘭要求歐盟在6月底之前就烏克蘭加入歐盟做出具體的“法律承諾”，以獲得進入歐盟的正式候選人身份，但27國在這個問題上仍存在很大分歧。

雖然許多國家，主要是東歐國家，都支持烏克蘭的成員資格，其中一些國家如荷蘭或丹麥，還有德國和現在擔任歐盟輪值主席的法國則趨向保守。

而即使烏克蘭獲得“候選地位”，也僅是開始一個談判進程和潛在的改革進程，這可能需要數年甚至數十年的時間才能最終加入歐盟。幾個歐盟國家因此對基輔“加速”進程寄予厚望。

而與此同時，烏克蘭東部地區烏軍仍在與2月24日入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊進行戰鬥。

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴周六表示，俄羅斯軍隊炮轟烏克蘭前線城市北頓內茨克的阿佐特化工廠（Azot），造成數噸燃油外漏後引發猛烈大火。

蓋戴（Serhiy Gaidai）周六在全國電視台上作以上表示，但沒有明言阿佐特化工廠的大火是否已撲滅。有數百名平民躲在那座化工廠內避難。

蓋戴說，北頓內茨克境內戰鬥沒有停止。位於烏東盧甘斯克州的這座城市已成為俄軍挺進的焦點所在。