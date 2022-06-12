世貿召開部長級會議　伊維拉：對達成協議"審慎樂觀"

世貿/糧食/新冠疫情

世貿組織四年多來的首次部長級會議周日在日內瓦舉行，會議旨在164個成員國就漁業、抗新冠病毒疫苗專利及避免全球糧食危機戰略達成一致。世貿總幹事伊維拉表示，對會議能夠達成一兩份協議"審慎樂觀"。

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法新社報道，世貿部長級會議一開始，世貿組織總幹事伊維拉就表示，她對會議能達成部分協議“謹慎樂觀”。伊維拉說，自上一次部長級會議以來，世界變得更複雜，道路將崎嶇不平，如果能夠取得一至兩個成果已算成功，她感到審慎樂觀。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯也表示，歐盟一直與所有成員國努力準備一份多邊糧食安全方案，他並批評俄羅斯把糧食作為"戰爭武器"。

會議一連4天舉行，首要議程是俄烏戰爭對糧食安全的影響，另外也會討論過度捕撈以及平等獲得新冠疫苗等問題。

為期4天的會議一開始的重點就是俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭如何衝擊糧食安全，俄烏傳統上是提供數以億計人口糧食的全球糧倉。

世貿組織希望把批評俄羅斯對烏開戰集中在會議首日進行。預計與會的超過百位部長中，預料許多人將發表措辭嚴厲的聲明。

另外針對助長非法捕撈的補貼作法，在歷經20多年協商後，有官員審慎樂觀認為各國終於可能同意禁止補貼的做法。

世貿組織表示，相關談判相當接近完成，日內瓦一名外交消息人士則告訴法新社："最近出現進展，但這些依然是很困難的議題。"

另外，世貿組織各國部長也將試圖讓世貿組織擁有一套聯手應對新冠疫情的方案，但目前仍存在重大障礙。印度與南非曾要求暫停保護新冠疫苗和其他抗疫療法的知識產權，以確保窮國擁有更公平的抗疫渠道。

經過多輪談判後，歐盟、美國、印度、南非達成妥協，並以此為基礎起草有關的草案。草案允許多數發展中國家（不含中國）可以不經專利所有者授權，自行生產新冠疫苗，但雙方對此仍有意見。

英國與瑞士拒絕簽署，它們與製藥產業都認為，這樣做將不利於投資創新。公共利益團體則不滿草案只納入疫苗，不包括治療和診斷方式。

醫生無疆界組織警告："要達到確保各地人民擁有取得新冠醫療工具挽救性命，目前的協商還相差很遠。